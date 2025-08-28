El universo tiene mensajes importantes para ti. En el horóscopo de hoy, descubre lo que la astrología y la inteligencia artificial de ChatGPT han preparado para cada signo del zodiaco en los ámbitos de amor, salud y trabajo.
Gracias a la tecnología de Diario Correo, este horóscopo está personalizado para brindarte predicciones más precisas y detalladas. Ya sea que busques respuestas sobre tu relación, quieras saber si es un buen día para decisiones laborales o necesites consejos sobre bienestar, aquí encontrarás lo que necesitas.
🔮 Horóscopo del jueves 28 de agosto con el Tarot de Marsella 🔮
El jueves 28 de agosto llega con la Luna menguante, una fase que invita a la reflexión, la limpieza y la depuración de energías. Es un día propicio para reorganizar asuntos pendientes, soltar hábitos que pesan y prepararse para nuevas etapas. El Tarot de Marsella señala que esta jornada puede sentirse como un cruce entre lo que debemos dejar atrás y lo que está listo para florecer en breve.
Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)
Carta: El Papa
En el trabajo y en la vida personal, busca guía y consejo. Hoy alguien con más experiencia puede darte la claridad que necesitas. Escuchar será más sabio que imponer.
Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)
Carta: El Carro
Día de avance y determinación. Si has estado dudando, hoy podrás tomar decisiones firmes que te acercan a tus metas. Mantén la dirección y evita dispersarte.
Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)
Carta: El Ermitaño
Necesitas espacio y calma. No fuerces encuentros ni decisiones: observa, reflexiona y analiza antes de actuar. La respuesta vendrá en el silencio.
Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Carta: La Estrella
El día se ilumina con esperanza y confianza. Buen momento para reconciliarte con alguien o retomar un proyecto que creías perdido. La calma es tu brújula.
Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Carta: El Diablo
Cuidado con caer en excesos o dinámicas que no te hacen bien. Puede aparecer una tentación fuerte: piensa dos veces antes de ceder a lo que sabes que trae consecuencias.
Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)
Carta: La Justicia
Es un día de orden y equilibrio. Atiende pendientes legales, laborales o emocionales. No ignores lo que debe resolverse: tu paz depende de la claridad que logres hoy.
Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)
Carta: El Mago
Tu creatividad y capacidad de acción están activas. Hoy puedes iniciar un plan, lanzar una idea o dar el primer paso en algo que tenías guardado. Confía en tu ingenio.
Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Carta: La Luna
Tus emociones estarán intensas y puede haber confusión. No tomes decisiones importantes sin verificar la información. Escucha tu intuición, pero pide claridad antes de actuar.
Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Carta: El Sol
Un día radiante. El optimismo y la alegría estarán de tu lado. Es momento de compartir, disfrutar y aprovechar la buena energía que te rodea.
Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Carta: La Fuerza
Hoy deberás controlar impulsos y mantener la calma frente a tensiones. La serenidad será tu mejor aliada: imponte con firmeza, pero sin agresividad.
Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Carta: El Mundo
Se completa un ciclo con éxito. Puedes sentir que llegaste a una meta o que un esfuerzo rinde frutos. Disfruta de la plenitud y piensa en lo que quieres sembrar a continuación.
Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Carta: La Muerte
Un cierre necesario llega, aunque pueda remover emociones. Lo que termina hoy abre paso a una etapa más sana y liberadora. Acepta el cambio: es para tu evolución.