El 2 de junio despierta con una alineación incómoda que removerá lo más oculto de tus emociones y tu entorno. Nadie saldrá ileso del sacudón cósmico: algunos se verán traicionados, otros enfrentarán realidades que han estado evadiendo… y más de uno tocará fondo. Prepárate:

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor se convierte en campo minado: alguien cercano revela una verdad que te lastima. Tus finanzas se tambalean por una decisión imprudente del pasado. En salud, fuertes migrañas podrían interrumpir tu día. Número de la suerte: 26

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una traición romántica sale a la luz y te rompe un poco más de lo que quieres admitir. Gasto inesperado te deja sin colchón económico. Dolores de estómago o molestias digestivas te acompañan como sombra. Número de la suerte: 40

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Te ilusionas con alguien que solo juega contigo. Un pago que esperabas se retrasa y desestabiliza tu semana. El estrés se manifiesta en erupciones o caídas de cabello. Número de la suerte: 8

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Una pelea absurda escala y amenaza una relación importante. Alguien te pedirá dinero… y si se lo das, no volverás a verlo. Problemas de sueño, insomnio y agotamiento se intensifican. Número de la suerte: 14

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El ego te lleva a decir algo hiriente que no podrás retirar. Cuidado con perder dinero en una estafa disfrazada de oportunidad. En salud, podrías lesionarte por un mal movimiento. Número de la suerte: 33

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Tu pareja guarda algo y tú lo intuyes, pero prefieres no saber… hasta que se impone. Tus ahorros se ven comprometidos por una deuda que olvidaste. Dolor de cuello o contractura crónica te pasa factura. Número de la suerte: 21

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Un silencio incómodo dice más que mil palabras: estás amando más de lo que te aman. Tu cuenta bancaria baja sin que lo notes por pequeñas fugas diarias. Tu sistema nervioso está al límite: respira. Número de la suerte: 12

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Un ex aparece no para reconectar, sino para desestabilizarte emocionalmente. Firmas algo que después querrás romper. Brotes de acné o piel sensible te harán evitar espejos. Número de la suerte: 29

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Confías en quien no debes y terminas siendo el chiste del grupo. Invertir en algo hoy sería como quemar billetes. El cuerpo te exige descanso, pero tú insistes en ignorarlo. Número de la suerte: 6

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Una revelación familiar te deja tambaleando emocionalmente. Tu esfuerzo no es recompensado y te cuestionas tu valor profesional. Problemas en las articulaciones o rigidez constante te limitan. Número de la suerte: 15

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Descubres que alguien que considerabas aliado ha estado saboteándote. Pierdes un objeto valioso por distracción. Cambios bruscos de ánimo o ansiedad incontrolable se apoderan del día. Número de la suerte: 17

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El amor se vuelve fantasía: tú idealizas, pero la otra persona solo juega. Una multa, penalidad o cobro inesperado afecta tu estabilidad. Cuidado con intoxicaciones o alimentos en mal estado. Número de la suerte: 5