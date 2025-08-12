El universo tiene mensajes importantes para ti. En el horóscopo de hoy, descubre lo que la astrología y la inteligencia artificial de ChatGPT han preparado para cada signo del zodiaco en los ámbitos de amor, salud y trabajo.
Gracias a la tecnología de Diario Correo, este horóscopo está personalizado para brindarte predicciones más precisas y detalladas. Ya sea que busques respuestas sobre tu relación, quieras saber si es un buen día para decisiones laborales o necesites consejos sobre bienestar, aquí encontrarás lo que necesitas.
🔮 Horóscopo del martes 12 de agosto con el Tarot de Marsella 🔮
El martes 12 de agosto trae una vibración de decisiones estratégicas y oportunidades inesperadas. Con la Luna avanzando hacia su fase creciente y un guiño de Mercurio a Urano, las ideas fluyen rápido y los cambios de rumbo se vuelven inevitables. El Tarot de Marsella advierte: hoy es un día para moverse con inteligencia, escuchar las señales y no subestimar el poder de un pequeño gesto. Lo que decidas este martes podría marcar tu semana… o más.
Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)
Carta: El Carro
Avanza con determinación, Aries. Hoy el éxito está en moverte, negociar y tomar la delantera. Si te quedas quieto, otros ocuparán tu lugar. Toma las riendas, pero no atropelles a quien va a tu lado.
Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)
Carta: El Sol
La claridad llega. Una conversación o noticia ilumina lo que antes parecía confuso. Es un buen día para acuerdos, encuentros alegres y proyectos creativos. Disfruta, pero no olvides cuidar lo que has ganado.
Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)
Carta: El Papa
Busca guía o conviértete en ella. Hoy puedes recibir un consejo valioso o ser tú quien dé la orientación que alguien necesita. La clave está en la coherencia: vive lo que predicas.
Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Carta: La Fuerza
Tu autocontrol será tu arma más poderosa. No caigas en provocaciones ni dejes que las emociones te saquen de tu centro. La serenidad será tu mejor defensa… y tu mejor ataque.
Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Carta: El Juicio
Algo pendiente resurge y te pide respuesta. Puede ser una oportunidad que dejaste pasar o un tema que evitaste. Hoy el Tarot te dice: ya no puedes mirar hacia otro lado. Decide con claridad.
Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)
Carta: El Ermitaño
Necesitas un momento para ti, lejos del ruido. Observa, reflexiona y analiza antes de actuar. La respuesta que buscas no está afuera, sino en tu propia experiencia.
Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)
Carta: La Estrella
Un halo de suerte y armonía te acompaña. Este martes es ideal para reconectar con alguien, empezar algo nuevo o simplemente disfrutar de la calma que tanto has buscado. La esperanza está viva: cuídala.
Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Carta: La Luna
No todo es lo que parece. Puede que hoy recibas información confusa o que tus propias emociones nublen tu juicio. Antes de actuar, revisa los detalles y confía más en la intuición que en las apariencias.
Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Carta: La Justicia
Toma decisiones objetivas y no dejes que la impulsividad te gane. Si tienes que firmar, decidir o aclarar un malentendido, hazlo con serenidad. La imparcialidad te abrirá más puertas que la terquedad.
Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Carta: La Muerte
Algo llega a su fin, y aunque te cueste, es para mejor. Hoy el cierre de un ciclo libera espacio para lo nuevo. No te aferres: lo que se va estaba frenando tu avance.
Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Carta: El Mago
Tienes todo lo necesario para iniciar algo importante. Usa tu creatividad y tu persuasión. No esperes que otros lo hagan por ti: el primer paso te corresponde a ti, y hoy el universo está dispuesto a apoyarte.
Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Carta: El Colgado
Puede que sientas que el día avanza lento, pero esa pausa es necesaria. Observa lo que otros no ven, revisa tus planes y no tomes decisiones apresuradas. Cambiar la perspectiva te dará la clave.