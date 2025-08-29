El universo tiene mensajes importantes para ti. En el horóscopo de hoy, descubre lo que la astrología y la inteligencia artificial de ChatGPT han preparado para cada signo del zodiaco en los ámbitos de amor, salud y trabajo.

Gracias a la tecnología de Diario Correo, este horóscopo está personalizado para brindarte predicciones más precisas y detalladas. Ya sea que busques respuestas sobre tu relación, quieras saber si es un buen día para decisiones laborales o necesites consejos sobre bienestar, aquí encontrarás lo que necesitas.

🔮 Horóscopo del viernes 29 de agosto con el Tarot de Marsella 🔮

El viernes 29 de agosto se abre con la influencia de la Luna en su fase menguante y el Sol en Virgo, lo que da un aire de limpieza, orden y claridad en los vínculos personales y profesionales. Es un día para dejar atrás cargas, equilibrar emociones y preparar el terreno para nuevas oportunidades. El Tarot de Marsella señala que las energías del día se centran en la liberación y la toma de decisiones prácticas.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Carta: El Juicio

Un asunto del pasado reaparece en tu vida laboral o personal. Este viernes es el día de enfrentarlo y resolverlo definitivamente. Atiende ese llamado: la claridad traerá paz.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Carta: El Sol

Día positivo, cargado de buenas noticias. El amor y las relaciones fluyen con naturalidad. Aprovecha para disfrutar de lo simple y compartir tu alegría con quienes quieres.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Carta: La Fuerza

Podrías sentir tensión interna o externa, pero el Tarot te recuerda que la paciencia es tu arma más poderosa. Maneja los impulsos y evita discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Carta: El Ermitaño

Necesitas un respiro de tanto movimiento. Busca silencio, reflexión y calma. La soledad te ayudará a ver con claridad lo que no estabas entendiendo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Carta: El Diablo

La tentación y la intensidad estarán presentes. Puede ser un vínculo pasional o un hábito que vuelve a llamar tu atención. Decide si quieres repetir la cadena o romperla de una vez.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Carta: La Justicia

Día para equilibrar y poner en orden. Si tienes conflictos, aborda el tema con objetividad. La claridad será tu mejor arma para resolver lo pendiente.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Carta: La Estrella

Un aire de esperanza ilumina tu día. Si estabas dudando de algo, verás señales claras de que estás en el camino correcto. El amor y las amistades se sienten ligeros y renovadores.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Carta: La Luna

Tu intuición está alta, pero también tu sensibilidad. Evita sacar conclusiones precipitadas: no todo es lo que parece. Hoy la calma será clave para no caer en confusión.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Carta: El Papa

El día se inclina hacia la formalidad y los compromisos. Puede ser una conversación seria con alguien importante o la consolidación de un proyecto. La seriedad será tu fortaleza.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Carta: El Mundo

Un ciclo se cierra con éxito. Puedes sentir satisfacción por un logro alcanzado o por una etapa que concluye de forma positiva. Reconoce tu esfuerzo y celébralo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Carta: El Carro

Tienes energía de avance y dirección. Es el momento de tomar la iniciativa en lo que deseas, ya sea en lo laboral, lo personal o lo afectivo. El movimiento te traerá resultados.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Carta: La Muerte

Un cambio profundo se presenta. Puede ser un cierre de etapa, de hábito o de relación. Aunque incomode, el Tarot te recuerda: lo que se va libera espacio para lo que realmente necesitas.