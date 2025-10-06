Más de 20 personajes, pasajes tenebrosos y un recorrido inmersivo llenarán de suspenso el Circuito Mágico del Agua. Horrorland Dark Experience abre sus puertas desde este mes para ofrecer una experiencia única de miedo y adrenalina en Lima.
Este Halloween, el Circuito Mágico del Agua se convertirá en el epicentro del terror con el estreno de Horrorland Dark Experience, una propuesta inmersiva que promete desafiar los sentidos y poner a prueba el valor de quienes se atrevan a vivirla.

A partir de las 5:00 p. m., la zona Tangüis abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido de miedo, misterio y adrenalina, donde más de 20 personajes darán vida a un universo de pesadilla repleto de escenarios aterradores.

El recorrido guiará a los visitantes por la Cabaña Wikka, el enigmático Pueblo Nibelung, la salvaje Zona Wargo y el perturbador Saint Clown Circus, donde los espera un espectáculo único y estremecedor. La travesía culminará en un castillo en ruinas, custodiado por una bestia gigante, y en las mazmorras del juicio eterno, donde solo los más valientes podrán encontrar la salida.

Durante el recorrido, los asistentes explorarán cementerios envueltos en sombras, casas embrujadas y pueblos misteriosos donde acechan brujas, espectros y criaturas salidas de las peores pesadillas. Cada paso será una prueba de valor y resistencia ante el miedo.

El acceso a Horrorland Dark Experience tendrá un costo adicional de S/ 20.00 sobre la entrada general del Circuito Mágico del Agua. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, así como en la web y aplicación de Serpar.

Con esta puesta en escena, el Circuito Mágico del Agua reafirma su compromiso con la innovación cultural y el entretenimiento familiar, ofreciendo una alternativa distinta para celebrar Halloween en Lima. Una experiencia segura, intensa y llena de emoción que combina cultura, diversión y una buena dosis de adrenalina.

