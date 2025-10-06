Este Halloween, el Circuito Mágico del Agua se convertirá en el epicentro del terror con el estreno de Horrorland Dark Experience, una propuesta inmersiva que promete desafiar los sentidos y poner a prueba el valor de quienes se atrevan a vivirla.

A partir de las 5:00 p. m., la zona Tangüis abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido de miedo, misterio y adrenalina, donde más de 20 personajes darán vida a un universo de pesadilla repleto de escenarios aterradores.

El recorrido guiará a los visitantes por la Cabaña Wikka, el enigmático Pueblo Nibelung, la salvaje Zona Wargo y el perturbador Saint Clown Circus, donde los espera un espectáculo único y estremecedor. La travesía culminará en un castillo en ruinas, custodiado por una bestia gigante, y en las mazmorras del juicio eterno, donde solo los más valientes podrán encontrar la salida.

Durante el recorrido, los asistentes explorarán cementerios envueltos en sombras, casas embrujadas y pueblos misteriosos donde acechan brujas, espectros y criaturas salidas de las peores pesadillas. Cada paso será una prueba de valor y resistencia ante el miedo.

El acceso a Horrorland Dark Experience tendrá un costo adicional de S/ 20.00 sobre la entrada general del Circuito Mágico del Agua. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, así como en la web y aplicación de Serpar.

Con esta puesta en escena, el Circuito Mágico del Agua reafirma su compromiso con la innovación cultural y el entretenimiento familiar, ofreciendo una alternativa distinta para celebrar Halloween en Lima. Una experiencia segura, intensa y llena de emoción que combina cultura, diversión y una buena dosis de adrenalina.