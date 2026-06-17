Quienes no viajarán a la selva por las celebraciones de San Juan podrán disfrutar de una propuesta inspirada en las tradiciones amazónicas sin salir de Lima. El Centro Vacacional Huampaní, ubicado en Lurigancho-Chosica, ha preparado una programación especial de cuatro días con actividades para toda la familia.

Con más de 70 años de historia y rodeado de extensas áreas verdes, el recinto ofrecerá experiencias recreativas y espectáculos que buscarán acercar la alegría y la cultura de la Amazonía peruana a los visitantes.

Música, baile y una fiesta amazónica

La agenda contempla clases de baile, talleres de marinera, rumba latina, hip hop y cajón peruano, además de gimnasia familiar, bingos, karaoke y cine al aire libre.

Uno de los eventos centrales será la jornada del domingo, dedicada especialmente a la Amazonía. Los asistentes podrán disfrutar de una fiesta con DJ en vivo, música de cumbia amazónica y una celebración temática inspirada en la tradicional Fiesta de San Juan.

Asimismo, se realizarán espectáculos interactivos y actividades para niños y adultos.

Piscina, trekking y entretenimiento al aire libre

La programación también incluirá trekking por el camino prehispánico Wari Ñan, concursos, encuentros con personajes del club, fiestas de espuma y burbujas gigantes.

El complejo cuenta además con piscina, mini zoológico, zonas deportivas, cuatrimotos, restaurantes, áreas de parrillas y opciones de alojamiento familiar para quienes deseen prolongar su estadía durante el feriado.

Entre las actividades nocturnas destacan una fogata con concierto en pantalla gigante, noches de karaoke y funciones de cine familiar.

Una alternativa para disfrutar del feriado en Lima

Gracias a su clima cálido durante todo el año, Huampaní se presenta como una opción para quienes buscan entretenimiento y descanso sin realizar largos viajes.

La propuesta busca recrear el ambiente festivo de la selva peruana en un entorno familiar y seguro.

Datos útiles

📍 Dirección: Carretera Central km 24.5, Av. Ramiro Prialé 2320, Lurigancho-Chosica.

🕘 Horario Full Day: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

☎ Reservas: (01) 497-1008 y (01) 497-1738 (anexos 1304 al 1307).

📧 Correo electrónico: ventas.reservas@huampani.gob.pe.

🌴 Cuenta con piscina, mini zoológico, restaurantes y áreas recreativas.