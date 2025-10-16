Tras su exitoso paso por el Festival de Cannes 2025, la comedia “I Love Perú” llega a las salas nacionales este 16 de octubre, cargada de humor, ironía y reflexión. La cinta franco–peruana, dirigida y protagonizada por Raphaël Quenard, conquistó a la crítica internacional y ya suma más de 130 mil espectadores en su estreno en Francia.

La historia sigue a un actor excéntrico y narcisista que, tras un inesperado golpe de fama, viaja al Perú junto a su viejo amigo Hugo David en busca de respuestas espirituales. Lo que comienza como un viaje de redención se convierte en una delirante comedia sobre la amistad, los egos y los clichés culturales.

Rodada en solo cuatro días en Lima, en distritos como San Isidro, Barranco y Surquillo, la película combina material de archivo con escenas recreadas, logrando un estilo ágil, casi documental. El resultado es una historia que borra las fronteras entre realidad y ficción, con un tono provocador y una mirada divertida sobre el choque cultural.

“Raphaël es una persona extremadamente creativa. Nunca imaginamos que este proyecto, que empezó como una broma entre amigos, terminaría en Cannes y luego en los cines del mundo”, contó David Duponchel, actor que interpreta a un “moderador inescrupuloso” dentro del falso documental.

Con su característico humor negro y sarcástico, “I Love Perú” se burla de los estereotipos y celebra la capacidad de reírse de uno mismo. “No es una historia sobre el Perú en sí, sino una caricatura de nosotros mismos. El humor aquí nos libera, nos permite mirarnos sin miedo”, añadió Duponchel.

El público podrá disfrutar de esta original producción en todas las salas del país, con entradas disponibles en boleterías y plataformas digitales.