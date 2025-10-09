El museo de ilusión óptica Infinity Park inauguró “Infinity Halloween”, una propuesta inmersiva que combina terror, fantasía y diversión para todas las edades. Ubicado en el Parque de la Amistad (Surco), el espacio invita a los visitantes a disfrutar de un recorrido sensorial donde las ilusiones ópticas, hologramas, luces y juegos interactivos crean una experiencia única.

Desde su primera noche, el público fue recibido por los Crazy Infinity, personajes inspirados en cuentos y leyendas que guiaron a grandes y pequeños por escenarios cargados de misterio. Cada sala ofrece una mezcla de efectos visuales y dinámicas interactivas que despiertan la curiosidad y la adrenalina.

“Infinity Halloween llega para transformar la manera en que celebramos esta temporada. Queremos que cada persona salga con la adrenalina al máximo y con la sensación de haber vivido algo único”, señalaron los organizadores durante la inauguración.

La propuesta busca consolidarse como uno de los planes imperdibles del mes de brujas, combinando el arte visual con el entretenimiento inmersivo. Los visitantes podrán capturar fotos impactantes, participar en desafíos sensoriales y disfrutar de una experiencia que mezcla el miedo con la diversión.

Infinity Halloween permanecerá abierto durante todo octubre en el Parque de la Amistad, ofreciendo una alternativa segura y diferente para compartir entre amigos o en familia.