En el marco del Día del Médico Veterinario Peruano, que se conmemora cada 8 de julio, especialistas alertaron sobre la importancia de reconocer a tiempo los síntomas de la insuficiencia cardíaca en perros, una enfermedad que con frecuencia es confundida con el envejecimiento natural de las mascotas.

Según María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, la insuficiencia cardíaca está presente entre el 10 % y el 15 % de los perros que llegan a consulta veterinaria, porcentaje que aumenta en animales mayores de siete años.

“Es vital que los perros, especialmente cuando llegan a una edad avanzada y según su raza, se realicen un chequeo cardíaco al menos una vez al año, sin esperar a que aparezca un problema grave para actuar, ni normalizar que la mascota se canse rápido en esa etapa de su vida”, señaló la especialista.

¿Qué es la insuficiencia cardíaca canina?

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón pierde progresivamente la capacidad de bombear sangre de forma eficiente hacia el resto del organismo.

En la mayoría de los casos, la enfermedad tiene un origen genético o congénito, aunque también puede desarrollarse como consecuencia de infecciones parasitarias —como el llamado “gusano del corazón”—, hipertensión, enfermedades renales, arritmias u obesidad.

Aunque esta patología no tiene cura, un diagnóstico temprano permite controlar los síntomas, reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del animal.

Las razas con mayor riesgo

La especialista explica que las enfermedades cardíacas se presentan de manera diferente según el tamaño del perro.

Razas pequeñas y medianas

Los perros de menos de 15 kilos tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedad degenerativa valvular, una alteración que impide el correcto funcionamiento de las válvulas cardíacas.

Las razas con mayor riesgo son:

Cavalier King Charles Spaniel.

Poodle.

Yorkshire Terrier.

Chihuahua.

Dachshund (perro salchicha).

Shih Tzu.

Maltés.

Razas grandes y gigantes

En perros de más de 15 kilos es más frecuente la cardiomiopatía dilatada, enfermedad en la que el músculo cardíaco pierde fuerza para bombear sangre.

Las razas más predispuestas son:

Dóberman.

Gran danés.

Bóxer.

Terranova.

San Bernardo.

Pastor alemán.

Cinco señales que pueden alertar sobre un problema cardíaco

María Lourdes Velarde recomienda acudir al médico veterinario si el perro presenta alguno de los siguientes síntomas:

Cansancio excesivo: deja de correr, caminar o jugar como antes.

deja de correr, caminar o jugar como antes. Tos seca persistente: especialmente durante la noche.

especialmente durante la noche. Jadeo o respiración acelerada: incluso cuando está en reposo.

incluso cuando está en reposo. Encías blancas o lengua azulada o morada: señal de una menor oxigenación.

señal de una menor oxigenación. Desmayos o síncopes: especialmente después de realizar actividad física o sufrir estrés.

La especialista advierte que los desmayos constituyen una emergencia veterinaria y requieren atención inmediata.

La importancia de los controles preventivos

El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca incluye la evaluación clínica mediante auscultación, radiografías de tórax, ecocardiografías y análisis de sangre que permiten medir biomarcadores cardíacos.

Velarde enfatiza que una tenencia responsable implica realizar controles médicos periódicos y no esperar a que aparezcan signos graves.

“Los controles regulares y el diagnóstico temprano son lo que realmente hace la diferencia en la vida de los animales”, concluyó.