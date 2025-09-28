La escritora Isabel Allende reveló que La Casa de los Espíritus, adaptación de su célebre novela publicada en 1982, se estrenará en 2026 como serie Original de Prime Video. La noticia se dio durante un evento en la capital chilena, donde la autora presentó imágenes exclusivas y participó en un panel junto a los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

El adelanto mostró a parte del elenco: Aline Kuppenheim como Nívea del Valle, Fernanda Urrejola como Blanca Trueba y Rochi Hernández como Alba. La producción, a cargo de FilmNation Entertainment —ganadora de múltiples premios Oscar— y la chilena Fábula, busca trasladar a la pantalla la saga familiar que marcó a generaciones de lectores.

Con más de 70 millones de copias vendidas y considerada una de las novelas más influyentes del siglo XX, La Casa de los Espíritus ya tuvo una adaptación cinematográfica en 1993. Ahora, bajo la producción ejecutiva de Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino, se prepara para llegar a más de 240 países a través de Prime Video.

Entre los protagonistas destacan Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Nicole Wallace y Dolores Fonzi (Clara del Valle), además de un reparto estelar con Fernanda Castillo, Eduard Fernández, Chiara Parravicini, Juan Pablo Raba, Maribel Verdú y Amparo Noguera, entre otros.

La historia sigue las pasiones, secretos y luchas de la familia Trueba a lo largo de un siglo de profundos cambios sociales en Chile, hasta culminar en una crisis política que enfrenta al patriarca Esteban con su nieta Alba en bandos opuestos del conflicto.

El estreno de esta ambiciosa producción refuerza la apuesta de Prime Video por contenidos latinoamericanos de alcance global, sumándose a títulos como Betty la fea: La historia continúa y Noticia de un secuestro.