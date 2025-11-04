La aclamada directora Lynne Ramsay regresa al cine con Mátame, amor (Die My Love), un drama psicológico protagonizado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. La película, inspirada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, se estrenará el 6 de noviembre de 2025 en los cines del país, distribuida por BF Distribution.

Un retrato intenso y visceral

Con una actuación poderosa de Lawrence, Mátame, amor ofrece un retrato profundo de una mujer dividida entre la pasión, la maternidad y la locura. El elenco lo completan Sissy Spacek, LaKeith Stanfield y Nick Nolte.

La historia sigue a Grace (Lawrence) y Jackson (Pattinson), una pareja que se muda a una casa rural. Mientras Grace intenta escribir “la gran novela americana”, la llegada de su hijo y las misteriosas ausencias de su esposo fracturan su estabilidad. Lo que comienza como una vida tranquila se transforma en un viaje oscuro hacia la obsesión y la autodestrucción.

Ramsay vuelve con su estilo visual y emocional

Lynne Ramsay, reconocida por títulos como Tenemos que hablar de Kevin y You Were Never Really Here, presenta una obra provocadora y poética, que explora la frontera entre el amor y la locura, y cómo el deseo puede ser una fuerza tanto creadora como destructiva.

“Con Mátame, amor, Ramsay reafirma su maestría para convertir el dolor y la belleza en imágenes inolvidables”, destacaron críticos internacionales tras su estreno en festivales.

Ficha técnica

Título original: Die My Love

Título local: Mátame, amor

Dirección: Lynne Ramsay

Lynne Ramsay Reparto: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte

Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte Género: Thriller psicológico / Comedia negra

Thriller psicológico / Comedia negra Duración: 1h 58m

1h 58m País: EE. UU. – Reino Unido

EE. UU. – Reino Unido Año: 2025

2025 Formatos: 2D, doblada y subtitulada

2D, doblada y subtitulada Distribuye: BF Distribution

BF Distribution Estreno en Perú: 6 de noviembre de 2025

Datos clave

Estreno en Perú: 6 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 Directora: Lynne Ramsay ( Tenemos que hablar de Kevin )

Lynne Ramsay ( ) Protagonistas: Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson Basada en: novela Die My Love de Ariana Harwicz

novela de Ariana Harwicz Distribuye: BF Distribution

BF Distribution Género: thriller psicológico con toques de terror y comedia negra

thriller psicológico con toques de terror y comedia negra Duración: 1h 58m

1h 58m Países: Estados Unidos / Reino Unido

Preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrena Mátame, amor en Perú?

El 6 de noviembre de 2025 en salas de cine nacionales.

¿Quién dirige Mátame, amor?

La directora escocesa Lynne Ramsay, reconocida por Tenemos que hablar de Kevin.

¿En qué se basa la película?

En la novela Die My Love de la escritora argentina Ariana Harwicz.

¿Quiénes protagonizan la cinta?

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, junto a Sissy Spacek, LaKeith Stanfield y Nick Nolte.

¿Qué género es?Un thriller psicológico con elementos de terror y comedia negra.