La película El beso de la mujer araña se estrena este 8 de enero en los cines del país como una ambiciosa adaptación musical dirigida por Bill Condon, reconocido por su trabajo en el género.

Basada en la novela homónima del escritor argentino Manuel Puig, la cinta fue presentada en el Festival de Sundance y propone una historia que entrelaza amistad, deseo, represión política y resistencia, ambientada en una cárcel argentina durante un periodo de violencia estatal.

Jennifer Lopez y Diego Luna lideran el reparto

En uno de los roles más comentados de su carrera, Jennifer Lopez interpreta a la enigmática Mujer Araña, así como a los alter egos cinematográficos que pueblan la imaginación del protagonista.

Por su parte, Diego Luna encarna a Valentín, un preso político comprometido con la revolución, cuya visión del mundo contrasta con la de Molina, interpretado por Tonatiuh Elizarraz, un hombre encarcelado por su identidad sexual que sobrevive refugiándose en la fantasía y el cine clásico.

Fantasía musical frente a la represión

La historia se desarrolla en una celda donde dos hombres aparentemente opuestos comparten encierro. A medida que avanza la convivencia, la desconfianza inicial da paso a una complicidad profunda, marcada por la política, el deseo y la necesidad de imaginar otros mundos para resistir.

Condon articula el relato entre el realismo crudo del encierro y números musicales de gran escala, donde el color, el glamour y la coreografía funcionan como una forma de escape y, a la vez, como un gesto político frente a la opresión.

Una obra con historia y prestigio

La novela El beso de la mujer araña fue llevada por primera vez al cine en 1985, versión en la que William Hurt ganó el Premio Oscar por su interpretación de Molina. Posteriormente, el musical debutó en Broadway y obtuvo múltiples premios Tony.

Ahora, esta nueva adaptación cinematográfica retoma esa herencia y la reinterpreta desde una mirada contemporánea, con un enfoque que dialoga con la historia política latinoamericana y el lenguaje del musical clásico.

La crítica internacional ha recibido positivamente la película. The Hollywood Reporter destacó que “Condon realza el aspecto metaficcional y ofrece fastuosos números musicales”, mientras que Los Angeles Times la calificó como “romántica y brutal”, resaltando su coreografía y ambición estética.

Ficha técnica

🎬 Título original: Kiss of the Spider Woman

🎞️ Título local: El beso de la mujer araña

🎥 Director: Bill Condon

Bill Condon 🎭 Reparto: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraz, Bruno Bichir, Josefina Scaglione

Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraz, Bruno Bichir, Josefina Scaglione 🎶 Género: Drama musical

Drama musical 🌎 País: Estados Unidos

Estados Unidos ⏱️ Duración: 2 h 8 min

2 h 8 min 📽️ Formatos: 2D, doblada y subtitulada

2D, doblada y subtitulada 🏢 Distribuye: BF Distribution

BF Distribution 📅 Estreno en Perú: 8 de enero

8 de enero 📚 Basada en: Musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, y la novela de Manuel Puig

Sinopsis

Un revolucionario y un soñador comparten celda en una prisión argentina. Lo que comienza como distancia y desconfianza se transforma en un vínculo marcado por la política, la represión y la magia del cine. El beso de la mujer araña es una historia sobre la libertad, el amor y el poder transformador de la imaginación.