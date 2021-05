El periodista Jimmy Chinchay sorprendió al reaparecer en televisión, tras vencer al nuevo coronavirus. El conductor de Canal N estuvo en un enlace con el programa ‘En boca de todos’ y contó detalles de lo que fue su lucha contra la COVID-19.

“Estuve 15 días en UCI dormido y de ahí estuve tres o cuatro días más antes de pasar a hospitalización”, manifestó Jimmy Chinchay.

Jimmy Chinchay contó cómo se recupera tras vencer a la COVID-19

El periodista de Canal N también contó que ya comenzó con su proceso de recuperación, pues se ha visto afectado vocal y físicamente.

“Estoy bien, recuperándome, recuperando mi voz y el estado físico. El covid y estar en UCI, que es lo más grave, te desgasta mucho, así que estoy en este proceso. Hoy justo fue mi primer día de rehabilitación física y respiratoria también”, comentó Jimmy Chinchay.

Asimismo, el comunicador se mostró muy feliz de haber superado a la COVID-19 y de que este domingo podrá pasar el ‘Día de la Madre’ junto a su mamita.

“Doña Carola, mi mamá está feliz, no quiere salir en pantallas, me dice que el periodista soy yo y no ella. Yo estoy más feliz con ella porque voy a poder pasar este domingo con ella”, expresó Chinchay.