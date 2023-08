El nuevo presidente de la Comisión de Educación, congresista José María Balcázar, volvió a causar polémica al reiterar que las relaciones sexuales entre menores de edad no son perjudiciales. El legislador se mostró en contra de la ley para prohibir el matrimonio con menores de más de 14 años.

“¿Quién ha dicho lo contrario, que es perturbador que los jóvenes tengan relaciones? Es por lógica elemental. ¿Ustedes conocen acaso que los muchachos se quejan por tener relaciones sexuales? No”, señaló Balcázar ante la prensa.

“No se trata de reafirmar. Yo lo que dije responde a un contexto de una ley que yo no soy el autor. ¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley”, añadió.

Balcázar sostuvo que el Código Penal autoriza las relaciones sexuales consentidas con menores de 18 años. “Que me demuestren a mí que lo que la ley permite, de 14 a 18 años, es traumático. Que me demuestren lo contrario. ¿Qué estudios tienen para presentar un proyecto de ley que para mí es un despropósito”, comentó.

Presidente de la Comisión de Educación

Con 19 votos a favor y 1 abstención, José Mará Balcázar Zelada, congresista de la bancada Perú Bicentenario, fue elegido presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2023-2024.

En la mesa directiva lo acompañarán Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) como vicepresidente y Esdras Ricardo Medina Minaya (Unidad y Diálogo Parlamentario) en el cargo de secretario.