El presidente José Jerí se pronunció por primera vez sobre la frase “para todo lo demás existe Mastercard”, una expresión suya que generó polémica meses atrás, así como sobre sus comentarios públicos dirigidos a mujeres. Durante una entrevista con el periodista Beto Ortiz, el mandatario intentó explicar el contexto y su estilo personal.

Ortiz le consultó por sus declaraciones en las que dijo que estaba “demostrado” que le gustan las mujeres. Jerí respondió que sus expresiones forman parte de su vida personal y de su manera de relacionarse.

“Algunas veces he expresado públicamente mi admiración a ciertas damas. Creo que todos hemos pasado por diversas etapas. Mi vida sentimental ha sido bien marcada y he demostrado cuando una persona me ha gustado”, afirmó.

Al ser confrontado directamente con su frase de “Mastercard”, Jerí señaló que se trata de un rasgo de personalidad más que de una intención ofensiva.

“Soy un ser coqueto por naturaleza, en diversos aspectos. Desde pequeño siempre he sido coqueto con las mujeres. Cuando comencé mi vida política me dijeron: ‘tienes que bajarle un poco’”, expresó el mandatario.

La entrevista marca la primera aparición televisiva de José Jerí desde que asumió la Presidencia tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte.