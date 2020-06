La periodista chilena Valeria Gómez no pudo ocultar su emoción por haber logrado concretar su divorcio vía virtual a través de la plataforma Zoom en medio de las medidas de distanciamiento social para hacer frente al coronavirus.

"¡Me acabo de divorciar por ZOOM! Amo la tecnología. Hoy es un gran día!, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter sin pensar que su publicación daría la vuelta al mundo, pues medios internacionales la llamaron para que precise sobre su divorcio virtual.

Y es que la joven ya estaba resignada que su proceso de divorcio se alargaría por el distanciamiento social debido a la pandemia del COVID-19 que también afecta a Chile. Sin embargo, su abogada le dio una sorpresa.

"De pronto me llama por teléfono mi abogada, hace más o menos una semana y media, y me dice que me prepare, que reúna todos los papeles, que mi audiencia va a ser vía Zoom. Mi reacción en ese momento fue preguntarle ‘si era una broma, porque no lo podía creer’”, declaró al diario El País de España.

Audiencia de divorcio virtual duró media hora

Su ahora exesposo Ricardo Muñoz, también estuvo conforme con el fin del proceso.

La periodista contó que su caso fue resuelto en menos de media hora en una audiencia virtual ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago. Ello debido a que el divorcio fue de mutuo acuerdo, y la autoridad procedió a verificar los requisitos para emitir su veredicto.

"Estábamos con ropa formal, yo desde la cintura para arriba porque me quedé con el pantalón de pijama”, precisó la mujer sobre la comodidad del proceso.

Sin embargo, la periodista contó que su mayor inconveniente fue el gasto. “Solo en abogados gasté más de 500 mil pesos chilenos", indicó Valeria quien también se pronunció sobre el costo de divorciarse en su cuenta de Instagram.

Me acabo de divorciar por ZOOM! 🦠

Amo la tecnología.

Hoy es un gran día 🔥. — ValegomezFue (@Valegomezfue) June 9, 2020

Alto costo de proceso de divorcio

“¿Quiénes de acá pueden costear un trámite de divorcio? Un trámite que cuesta muchas veces sobre el medio millón de pesos? Algunos, todos, pocos? Y ¿qué pasa con las que no pueden nunca? Esa es parte de la desigualdad de la que también debemos hablar con o sin coronavirus y que en los diferentes espacios he querido compartir con ustedes en entrevistas a raíz del tweet ‘Me divorcié por Zoom’, el que jamás pensé llegaría a España, Colombia, México, Panamá, Argentina”, escribió.

“Hoy ha sido de recibir comentarios super buenos, de mujeres y hombres complicados y que se sintieron identificados así como también críticas, ofensas, descargos misóginos, y da igual. Si esto puede visibilizar una problemática social ¡Bienvenido Sea!”, subrayó.

Y agregó que continúa siendo invitada por diversos medios de comunicación. “Mañana siguen las entrevistas y les iré contando y recibiendo feliz sus aportes para hacer comunidad con nuestras diferencias”.

