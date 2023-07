TikTok es una plataforma donde se suelen compartir videos de personas bailando algún tema musical en tendencia. En esta ocasión, no fue precisamente la presentación de un baile, pues una mujer grabó a un joven que estaba en su casa disfrutando de una de las canciones del grupo Ke Personajes.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @pierocriadiaz, el chico fue sorprendido por una mujer cuando se disponía a poner una canción de su banda favorita en su enorme parlante.

“¿Qué te pasa?, basta ya con esa música”, comentó su acompañante mientras el joven imitaba los pasos de Emanuel Noir. Ante esto, el muchacho emitió una respuesta. “¿No sabes? Me voy al concierto, al concierto de Ke Personajes”, señaló.

Pocos segundos después afirmó que consiguió entradas para el concierto que dará en Arequipa. Todo esto lo hizo imitando el dialecto de los argentinos.

“Aquí los que no conseguimos entradas”, “Perú y Argentina un solo corazón”, “Hasta se volvió argentino”, “El limeño más arequipeño”, “Qué tal bailecito hasta ya me empiló”, “Qué grande pa, saludos de Argentina”, “¿Ya no hay para el arena 1?”, “Creo que ya había visto esto antes”, “¿Dónde vende la entrada?”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en TikTok.