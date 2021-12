Para miles de personas en el mundo, el estreno de “Spiderman: No Way Home” fue un momento de alegría y emoción. Sin embargo, esto no fue así para un fanático del superhéroe arácnido, quien aprovechó la oportunidad para declarar su amor.

En un video de TikTok que se ha vuelto viral, el joven vestía un disfraz de Spiderman e intentó aprovechar el ingreso a la sala donde vería el tan esperado estreno para declararse a su amiga.

La sorpresa de ella fue tal al ver que su amigo se acercaba a ella y se quitaba la máscara en complicidad de su amigo. No obstante, la respuesta no fue la esperada a pesar de las acrobacias que hizo.

La amiga del protagonista no sospechaba que quien se escondía detrás de la máscara era uno de sus mejores amigos. Al darse cuenta, imaginó que se trataba de una broma.

Pero no era así. Cuando el joven le pidió ser su novia, fue en ese instante en el que ella entró en razón y descartó que se tratara de una actuación. La respuesta fue negativa y la historia tuvo un triste final para él.