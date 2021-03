Habló de todos. El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán dio una entrevista en el programa Punto Final donde se refirió a la mayoría de sus oponentes que se encuentran en los primeros puestos de las últimas encuestas. Como se sabe, el Partido Morado ha presentado -según las encuestas de IPSOS y CPI- una caída del que afirma se levantará.

“Yo estoy seguro que conforme pasen los días y las semanas, las personas van a pensar un poco más porque hay demasiado en juego”, indica.

Arremete contra Yonhy Lescano

“No puede ser que salga el señor Lescano y diga que si el Presidente del BCR no se comporta bien lo va a sacar, si eso es imposible porque la Constitución dice que al Presidente del BCR no se le puede sacar”, señala Guzmán.

“ Señor Lescano, el Perú no es un chiste . El Perú no es una broma, usted no puede engañar ni estafar con las emociones de la gente, así hay que decirle en su cara pelada”

“(George) Forsyth es un conjunto vacío”

“Y el problema es que yo veo es que los políticos cuchuchean, pero nadie le dice las cosas y luego cuando sale el Partido Morado a decirle al señor Rafael López Aliaga todo lo que es, entonces ahí sí salen ellos, ¿no? Claro, como vieron que ya ligó, entonces me copio, entonces sale la señora Verónika Mendoza y el señor Forsyth que es un conjunto vacío , y todos a decir lo mismo”, señaló.

“Acá tenemos que decir las cosas como son. El señor Lescano está embaucando a los peruanos y nos va a llevar a la ruina. El señor Lescano cuando habla de economía da vergüenza ajena, ¿ese es el presidente que vamos a tener para generar empleo?”

Julio Guzmán asegura que sus adversarios no lo pueden llamar “ladrón, ni bribón, ni mentiroso ni embaucador”. “Lo que ha ocurrido con nosotros en lo personal no nos hace ser un mal presidente”.



