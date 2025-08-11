El estreno de la película peruana Los Patos y las Patas está cada vez más cerca y, para calentar motores, la productora Jungle Pictures ha lanzado un reto de baile que podría llevar a los fanáticos a aparecer en la gran pantalla.

La comedia romántica, dirigida por Guillermo Castañeda e inspirada en las canciones de Raúl Romero, se estrena el 18 de septiembre en todos los cines y cuenta con un elenco encabezado por Francisca Aronsson, Diego Villarán, Daniela Serfati y Gian Piero Díaz.

El desafío, llamado #CuaCuaChallenge, consiste en aprender la divertida coreografía que acompaña la canción que da nombre a la película. El paso a paso lo enseña el creador de contenido @Fredighoul en un video publicado en la cuenta oficial de Cineplanet en TikTok.

Para participar, los interesados deben:

Aprender la coreografía.

Grabar un video interpretándola.

Subirlo a TikTok con el audio oficial de @junglepicturespe .

. Etiquetar a la productora en la publicación.

De esta forma, los participantes no solo podrán mostrar su talento, sino también tener la oportunidad única de formar parte de una de las películas peruanas más esperadas del año.