La nueva edición del Reactivate 8 renueva una parrilla internacional encabezada por la agrupación chilena Kudai, integrada por Pablo, Bárbara, Tomás y Nicole quienes regresan tras largos años de ausencia para interpretar algunos de sus más sonados hits como “Ya nada queda”, “Sin despertar” y “Escapar” entre otros.

Este evento también contará con la participación del dúo boricua Angel & Khriz, quienes recientemente volvieron a la escena con el remix del single “Como olvidar” feat Eix, Desde Colombia, Don Tetto traerá toda la fuerza de su rock en español que incluye el tema grabado a dúo con Daniela Darcourt titulado “Duele no tenerte”; también estarán Los 4 de Cuba con su inconfundible estilo del reggaetón y la timba cubana y sus éxitos “Tú de que vas”, “Brindemos por ella”, “Mi historia entre tus dedos”, “Lo que tengo yo” y el más actual “Locos de amor” . Cierra esta parrilla internacional, Trébol Clan que viene promocionando su reciente lanzamiento “Bailoteo” junto al peruano Kale.

Reactivate 8 contará también con una cartelera de talento nacional en la que participará por primera vez la revelación de la cumbia Bryan Arámbulo y la agrupación Agua Bella. También estarán presentes Armonía 10, Amen, Líbido, Chabelos, Marisol y la Magia del Norte, Tourista, Mauricio Mesones, Combinación de la Habana, You Salsa, Orquesta Bembé, Olaya Sound System, Pedro Suárez-Vertiz y We the Lion.

Los tickets estarán disponibles en preventa del 27 de Junio al 1 de Julio bajo la modalidad de boxes e individuales en la plataforma digital de Teleticket.