El próximo 8 de mayo, las salas de cine del Perú recibirán La carga más preciada (The Most Precious of Cargoes), la nueva película animada del ganador del Oscar Michel Hazanavicius, reconocido por su obra El artista (2011). El estreno forma parte del Festival de Cine Francés, en el cual el director también participará ofreciendo una clase maestra exclusiva.

Inspirada en el libro homónimo de Jean-Claude Grumberg, la cinta estuvo en la selección oficial del Festival de Cannes 2024 y destaca por su original aproximación artística al contexto de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, a través de una animación conmovedora y delicada.

Hazanavicius explicó que eligió el formato animado para narrar esta historia con la intención de representar los horrores de la guerra desde una perspectiva estética simbólica, tomando referentes de la pintura y la historia del arte.

La carga más preciada cuenta la historia de un pobre leñador y su esposa que viven aislados en un bosque, afectados por el hambre, la guerra y la miseria. Un día, la mujer encuentra a una bebé arrojada desde un tren que transportaba prisioneros. Esa niña, “la más preciada de las cargas”, cambiará para siempre sus vidas y las de quienes la rodean, desatando una historia sobre el amor, la humanidad y el coraje de proteger lo inocente en medio de la barbarie.

El reparto de voces incluye a Denis Podalydès, Dominique Blanc y Grégory Gadebois, con la narración del icónico Jean-Louis Trintignant. La película será exhibida en formato 2D, subtitulada y doblada al español, y tendrá una duración de 1 hora y 21 minutos.

Los interesados pueden ver el tráiler oficial en YouTube: https://youtu.be/SlcmpGH6MNk

Ficha técnica: