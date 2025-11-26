“La Casa de Papá Noel” regresa este año a Multiespacio Costa 21, en la Costa Verde, con una propuesta completamente inmersiva y multisensorial que invita a niños y adultos a descubrir, de manera vivencial, la vida del personaje más querido de la Navidad.

Del 10 al 23 de diciembre, el público podrá disfrutar de una experiencia diseñada para que personas de todas las edades celebren esta temporada especial de una forma diferente y llena de fantasía.

Recorrido por los espacios secretos de Santa Claus

El evento recrea el centro de operaciones de Santa Claus, con un nivel de detalle que sorprende desde el primer momento. Durante el recorrido, los visitantes podrán ingresar a:

La fábrica de juguetes , donde los duendes preparan regalos.

, donde los duendes preparan regalos. La cálida cocina de Mamá Noela , escenario de recetas tradicionales.

, escenario de recetas tradicionales. La habitación de Papá Noel , decorada al estilo del Polo Norte.

, decorada al estilo del Polo Norte. Los espacios donde trabajan y descansan los duendes navideños.

La experiencia se refuerza con la presencia de hadas, cascanueces, el Grinch y el mismísimo Papá Noel, quien recibe a cada visitante para fotos y encuentros personalizados.

Horarios y precio de entradas

Los horarios para recorrer “La Casa de Papá Noel” se habilitan cada 60 minutos entre las 2:00 p.m. y 8:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en Teleticket a un precio de S/32, que incluye el ingreso de 1 adulto + 1 niño (menor de 12 años) sin costo adicional.

Organizadores destacan que se trata de una actividad accesible y pensada para familias que buscan una alternativa navideña segura, divertida y de fuerte componente visual.

Datos clave