La plataforma Netflix anunció que el universo de La Casa de Papel continuará creciendo con nuevas producciones. El gigante del streaming compartió el anuncio a través de sus redes sociales y generó expectativa entre los seguidores de la serie española.

“The revolution isn’t over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues...”, señala el mensaje publicado.

Con este anuncio, Netflix dejó abierta la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos vinculados a la franquicia creada por Álex Pina. Hasta el momento, la empresa no ha precisado si se trata de una nueva temporada, una serie derivada o una producción especial.

The revolution isn't over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues... pic.twitter.com/2nxNRrYlkw — Netflix (@netflix) May 9, 2026

Un fenómeno global desde 2017

Desde su estreno en 2017, La Casa de Papel logró convertirse en una de las producciones internacionales más exitosas del catálogo de Netflix. La serie alcanzó notoriedad mundial por su historia centrada en atracos y por el desarrollo de sus personajes.

La máscara inspirada en Salvador Dalí y la canción Bella Ciao también se volvieron elementos reconocidos en distintos países. Ambos fueron adoptados en diversas manifestaciones y protestas como símbolos de resistencia.

La franquicia ya había dado señales de expansión con el estreno de Berlín, producción centrada en uno de los personajes más populares de la historia original. La serie mostró un nuevo robo liderado por el personaje y logró ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma tras su lanzamiento.

Netflix también confirmó que la segunda temporada de Berlín se estrenará el próximo 15 de mayo. Este nuevo lanzamiento incrementó las expectativas sobre los futuros proyectos relacionados con la franquicia.

Por ahora, la plataforma mantiene en reserva los próximos pasos de este universo televisivo. Sin embargo, el reciente anuncio confirma que la historia de La Casa de Papel continuará ampliándose con nuevas producciones.