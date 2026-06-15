Tras más de tres décadas acompañando a varias generaciones de televidentes, Timoteo regresa al entretenimiento familiar con “La Casa de Timoteo”, un espectáculo circense que se presentará del 9 de julio al 30 de agosto en Megaplaza.

La producción reúne nuevamente a Timoteo con su inseparable compañero, el Profesor Otto, en una historia que combina humor, música, fantasía y acrobacias de alto impacto.

Una historia que mezcla nostalgia y tecnología

La trama transporta al público a través del tiempo gracias a una aventura en la que los protagonistas deberán proteger el Cubículo de Energía de las amenazas del villano Dr. Tuercas Flojas.

Durante el recorrido, los personajes atravesarán diferentes épocas, desde la prehistoria hasta la actualidad, en medio de números circenses, efectos visuales y los musicales que marcaron una etapa importante de la televisión infantil peruana.

La puesta en escena apuesta por combinar la nostalgia de quienes crecieron viendo a Timoteo con una propuesta moderna dirigida a nuevas generaciones.

Un homenaje a más de 30 años de trayectoria

Según los organizadores, el espectáculo busca rendir homenaje a la trayectoria de uno de los personajes más reconocidos del entretenimiento infantil en el país.

Más allá de la tecnología y los efectos especiales, la propuesta pone énfasis en la relación entre Timoteo y el Profesor Otto, una dupla que acompañó durante años a miles de familias peruanas a través de la pantalla chica.

La historia plantea una misión para recuperar el Cubículo de Energía y preservar la esencia de la diversión, en una aventura que combina fantasía, humor y valores familiares.

Funciones y venta de entradas

“La Casa de Timoteo” ofrecerá tres funciones diarias en la carpa instalada en Megaplaza de Independencia:

3:00 p.m.

5:00 p.m.

8:15 p.m.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta digital de Teleticket y cuentan con promociones y descuentos para clientes del Banco Falabella.