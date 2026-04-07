La película “La Casaca de Dios”, inspirada en la historia real detrás de la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, se estrenará en los cines peruanos este jueves 23 de abril.

La cinta tuvo su estreno mundial el 11 de marzo durante el Festival de Málaga y posteriormente llegó a salas argentinas. El filme es dirigido por Fernán Mirás y protagonizado por Natalia Oreiro y Jorge Marrale, con participaciones especiales de Sergio Goycochea y Pablo Giralt.

La historia se centra en la emblemática camiseta azul utilizada por Maradona durante el partido entre Argentina e Inglaterra, en el que el futbolista anotó dos goles históricos, incluyendo el recordado como la “Mano de Dios”.

La trama: una misión por recuperar un símbolo histórico

La película narra la historia de Titi Malvestiti, un utilero de un club de barrio que vive marcado por la pérdida de su hijo durante la Guerra de Malvinas.

Décadas después del Mundial de 1986, Titi descubre que la camiseta usada por Maradona será subastada como una de las piezas de memorabilia deportiva más valiosas del mundo.

Ante ello, decide emprender una misión para recuperar la prenda antes de que desaparezca para siempre, convencido de que su valor trasciende lo material y representa memoria, identidad y justicia emocional.

Una historia sobre memoria, fútbol y emociones

“La Casaca de Dios” aborda temas como la memoria, la paternidad, la vejez y la dignidad, con el fútbol como eje narrativo que conecta generaciones.

El filme también incluye referencias a la Guerra de Malvinas, integrando elementos históricos con el contexto emocional y social que rodeó a Argentina tras el conflicto.

La producción combina drama, humor y nostalgia, presentando al fútbol como un lenguaje universal que une a las personas y preserva recuerdos colectivos.

En el Perú, donde el fútbol también ocupa un lugar central en la cultura popular, el estreno busca conectar con espectadores que crecieron siguiendo la carrera de Maradona.

Estreno nacional en salas peruanas

“La Casaca de Dios” podrá verse desde el 23 de abril en cines de todo el país, posicionándose como uno de los estrenos cinematográficos más destacados de la temporada.

Los organizadores anunciaron que próximamente se informarán sobre sorteos y experiencias especiales dirigidas a fanáticos del fútbol y del cine.