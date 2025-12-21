Una de las historias más emblemáticas de la televisión peruana está de vuelta. Tondero y Capitán Pérez presentaron el primer adelanto oficial de “La Gran Sangre”, la película que marca el regreso de Tony Blades, Mandril y El Dragón, casi dos décadas después de su estreno original.

El teaser, difundido esta semana, confirma que la historia continuará como una producción cinematográfica, apostando por una narrativa de acción y ficción diseñada para la pantalla grande.

El elenco original vuelve a reunirse

Los personajes que marcaron a toda una generación regresan interpretados por sus actores originales:

Carlos Alcántara como El Dragón .

como . Aldo Miyashiro como Tony Blades .

como . Pietro Sibille como Mandril .

como . Lucho Cáceres como Cobra, el informante del submundo limeño.

El adelanto muestra al trío saliendo de prisión, en una escena cargada de tensión que anticipa el regreso del Pacto de Sangre en una Lima marcada por la violencia y el crimen organizado.

Una Lima más peligrosa que nunca

Dirigida por Jorge Carmona, la película plantea una historia actualizada: tras recuperar su libertad, Tony Blades, Mandril y El Dragón se enfrentan a una ciudad dominada por la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

Con instituciones desbordadas y una sociedad que exige castigo, los protagonistas deberán decidir si retoman su particular forma de impartir justicia, fieles al espíritu que convirtió a la serie en un fenómeno cultural.

De serie de culto a evento cinematográfico

Emitida originalmente entre 2006 y 2008, La Gran Sangre se consolidó como una de las series más vistas y recordadas de la televisión peruana, alcanzando altos índices de audiencia durante casi dos años. Su estilo urbano, personajes icónicos y narrativa al margen de la ley la transformaron en una producción de culto.

En las últimas semanas, publicaciones en redes sociales de Miyashiro, Sibille y Alcántara, ya caracterizado nuevamente como El Dragón, avivaron los rumores del regreso bajo el lema “Que se cuiden los malditos”, desatando una ola de expectativa entre los seguidores.

Camino al estreno en 2026

Tras cuatro temporadas televisivas y una película estrenada en 2007, La Gran Sangre vuelve ahora como una nueva película, cerrando el 2025 con uno de los anuncios más comentados del entretenimiento nacional y proyectando su estreno para 2026.

El pacto se reactiva. La justicia sin ley regresa.

Ficha técnica