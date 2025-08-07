El humor y la autogestión se juntan en La Gupipollada, un evento único que mezcla stand-up comedy, música en vivo, DJ, yunza y pollito a la brasa incluido. El comediante peruano Gupi, nombre artístico de Diego Gupioc, apuesta por un formato original y 100 % peruano para seguir impulsando su carrera artística.

“Es mi show habitual, pero esta vez tu entrada incluye pollito, música, animación de cumbia y una yunza de verdad. Quiero que todos se sientan parte de esta fiesta”, comenta Gupi, quien presentará el show este viernes 8 de agosto a las 8:00 p.m. en el local Aforo, en Barranco.

La propuesta busca convertir una tradicional pollada en una experiencia escénica que combina humor, interacción con el público y música en vivo de la mano de la Gupi Band. “Improvisamos con lo que dice la gente, cantamos juntos, armamos una experiencia sin filtros. Es muy divertida”, explica el comediante, que también ha abordado temas como la salud mental en su unipersonal “Está bien, a veces, no estar bien”.

Gupi, ingeniero de profesión y comediante por vocación, se ha convertido en una voz fresca y auténtica en la escena local. Desde su debut en La Posada del Mirador, ha cultivado un estilo directo, espontáneo y con mucho sabor criollo.

Entre sus referentes menciona a Carlos Alcántara, Jorge Benavides, Job Mansilla y Jaime Bayly, y entre sus metas está hacer cine, lanzar un podcast y llegar a un coliseo en México.

“Soy una propuesta diferente. Si quieres reír, cantar y escuchar chismes de todos los que van… debes ir”, invita Gupi.

Detalles del evento:

🎤 GUPIPOLLADA