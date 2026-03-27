El cine peruano suma una nueva propuesta de terror con el estreno del primer tráiler de La Niña, película dirigida por Javi Velásquez Varela que llegará a las salas de cine a nivel nacional el 7 de mayo.

El filme se desarrolla en la ciudad de Iquitos, donde una historia aparentemente cotidiana se transforma en un misterio oscuro marcado por elementos sobrenaturales.

La producción propone una combinación de terror psicológico, investigación policial y mitología amazónica, en una narrativa que busca explorar nuevas formas de contar historias urbanas ambientadas en la selva peruana.

Una desaparición que desata un misterio sobrenatural

La trama sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía peruana para realizar labores de voluntariado con animales. Durante su estancia, alquila el último piso de un edificio en Iquitos, donde comienza a experimentar situaciones extrañas.

Cada noche, una misteriosa niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que inicialmente parece un gesto inocente pronto se vuelve inquietante y perturbador.

La historia toma un giro cuando el joven desaparece sin dejar rastro. A partir de ese momento, una teniente de policía inicia una investigación que la lleva a sospechar que la presencia de la niña podría estar relacionada con hechos mucho más oscuros.

Paralelamente, un capitán policial decide trabajar junto a un vidente local para esclarecer la desaparición de una menor ocurrida en el mismo edificio, lo que introduce elementos sobrenaturales al relato.

Elenco internacional y talento peruano

La película reúne a un elenco internacional encabezado por el actor español Marc Clotet, acompañado por los actores argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería.

El reparto nacional está liderado por Cindy Díaz, junto a Sebastian Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán.

Asimismo, la producción cuenta con la participación póstuma del recordado actor Óscar Carrillo, reconocido por su trayectoria en cine y televisión.

Una historia basada en mitos urbanos amazónicos

El proyecto está basado en una novela escrita por el propio director Javi Velásquez Varela, quien señaló que la película busca presentar una perspectiva distinta del misticismo amazónico.

Según explicó el realizador, la intención fue trasladar los relatos sobrenaturales a un entorno urbano, resaltando la riqueza cultural y narrativa de ciudades amazónicas como Iquitos.

El rodaje se realizó en distintos escenarios de la ciudad, aprovechando su atmósfera natural para reforzar el tono de misterio y tensión de la historia.