La cartelera de terror suma una nueva propuesta con el estreno de “La Novia del Diablo”, película de horror sobrenatural que llegará este jueves a los cines locales con una historia que mezcla suspenso psicológico, fenómenos paranormales y una amenaza demoníaca que se infiltra en los sueños de sus víctimas.

Dirigida por Azar Kinoi Lubis y protagonizada por Ben Foster, Sophia Lillis y Christina Hendricks, la producción presenta una trama donde los límites entre la realidad y el mundo onírico comienzan a desaparecer de forma inquietante.

Una historia donde los sueños se convierten en pesadillas

La película sigue la historia de Echa y Ariel, una pareja que atraviesa una profunda crisis matrimonial. En medio del deterioro de la relación, Echa encuentra refugio en sus sueños, donde conoce a un hombre carismático que le brinda la atención y felicidad que siente haber perdido en su vida cotidiana.

Sin embargo, aquello que parece una vía de escape pronto se transforma en una experiencia aterradora. Extraños acontecimientos que ocurren en sus sueños comienzan a manifestarse en el mundo real, desencadenando una serie de sucesos cada vez más perturbadores.

Echa descubre que el misterioso hombre que aparece en sus sueños es en realidad una manifestación del diablo, una entidad maligna que busca destruir matrimonios y apoderarse de las mujeres que convierte en sus víctimas.

Horror psicológico y elementos sobrenaturales

A medida que Echa y Ariel intentan reconstruir su relación, fuerzas demoníacas empiezan a perseguirlos dentro y fuera de sus sueños. La pareja deberá enfrentar una amenaza que pone en riesgo no solo su matrimonio, sino también sus propias vidas.

Con una atmósfera cargada de tensión, escenas sobrenaturales y una narrativa enfocada en los temores más profundos de la mente humana, “La Novia del Diablo” apuesta por combinar el horror psicológico con elementos clásicos del cine de posesiones y entidades malignas.

La producción busca ofrecer una experiencia intensa para los amantes del género, manteniendo el suspenso hasta sus escenas finales.

Estreno en cines

“La Novia del Diablo” se estrenará este jueves en las salas de cine locales y se presenta como una de las propuestas de terror sobrenatural de la temporada.

Trailer oficial