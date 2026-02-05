Los fanáticos del anime y del cine de animación ya pueden asegurar su butaca. BF Distribution anunció el reestreno de La princesa Mononoke, una de las películas más emblemáticas del Studio Ghibli.

El filme volverá a las salas peruanas el 5 de febrero, permitiendo al público revivir esta obra maestra en pantalla grande o descubrirla por primera vez en una experiencia cinematográfica completa.

Una fábula épica sobre naturaleza y humanidad

Estrenada originalmente en 1997, La princesa Mononoke está ambientada en un Japón feudal fantástico, donde la naturaleza y la ambición humana entran en un conflicto inevitable. La historia sigue a Ashitaka, un joven guerrero que se ve atrapado en la lucha entre los dioses del bosque y los humanos que buscan explotar los recursos naturales.

La película aborda temas como el equilibrio ecológico, la guerra, la identidad y la coexistencia, consolidándose como una de las narrativas más complejas y profundas del cine animado.

El legado de Hayao Miyazaki

La cinta fue escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, cineasta y cofundador de Studio Ghibli, ganador del premio Oscar y referente indiscutible de la animación a nivel mundial. Su filmografía incluye títulos icónicos como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y El niño y la garza.

El estilo de Miyazaki combina una animación artesanal deslumbrante con relatos profundos y personajes memorables, capaces de conectar con públicos de todas las edades.

Una oportunidad imperdible para los cinéfilos

Este reestreno representa una ocasión especial para apreciar La princesa Mononoke en la pantalla grande, disfrutar de su animación tradicional y dejarse envolver por la inolvidable banda sonora compuesta por Joe Hisaishi.

El regreso de esta obra reafirma el impacto cultural del Studio Ghibli y celebra el legado de Hayao Miyazaki, cuyo cine continúa emocionando y generando reflexión décadas después de su estreno original.

🎬 Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=ptzEhBWj76Y