HBO anunció el estreno de su nueva serie de comedia original “La Silla”, creada por Tim Robinson y Zach Kanin, que llegará a HBO Max el domingo 12 de octubre a las 10:00 p.m. (ET/PT). La primera temporada contará con ocho episodios, que se estrenarán semanalmente hasta el 30 de noviembre.

La historia sigue a William Ronald Trosper (interpretado por Robinson), un hombre común que, tras un embarazoso incidente en el trabajo, se ve envuelto en una conspiración de gran alcance que mezcla humor, absurdo y crítica social.

El elenco principal incluye a Lake Bell como Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, Will Price como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini. Además, Lou Diamond Phillips tiene una participación recurrente como Jeff Levjman.

“La Silla” combina el estilo característico de humor incómodo de Robinson con situaciones surrealistas y personajes disfuncionales, en una propuesta que promete ser una de las comedias más originales de la temporada.

La serie cuenta con producción ejecutiva de Tim Robinson, Zach Kanin, Adam McKay y Todd Schulman para HyperObject Industries, junto a Andrew DeYoung e Igor Srubshchik. Los episodios están dirigidos por Andrew DeYoung y Aaron Schimberg.

