La esperada película La única opción (No Other Choice) llega a los cines del país este 15 de enero, consolidándose como uno de los títulos más destacados del cine coreano contemporáneo.

La cinta obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro 2026 y tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia 2025, donde recibió una entusiasta acogida por parte de la crítica internacional.

🎬 Tráiler oficial:https://www.youtube.com/watch?v=sppUZTxOiUM

Park Chan-wook y un regreso al thriller mordaz

La dirección está a cargo del reconocido cineasta Park Chan-wook, autor de obras emblemáticas como Oldboy y La doncella. En esta nueva propuesta, el realizador retoma un tono oscuro, satírico y profundamente contemporáneo, combinando comedia negra, drama y thriller psicológico.

Lee Byung-hun, de “El juego del calamar” al cine de autor

El protagonista es Lee Byung-hun, conocido mundialmente por su papel como Hwang In-ho en la serie El juego del calamar.

Por este filme, el actor fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical, gracias a su interpretación de Man-su, un hombre de mediana edad que, tras ser despedido luego de 25 años de trabajo en una fábrica de papel, decide tomar el control de su destino de una forma tan inesperada como radical.

“Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una”, afirma el personaje en uno de los momentos más inquietantes del filme.

Un elenco de alto nivel

El reparto se completa con destacadas figuras del cine asiático:

Son Ye-jin

Park Hee-soon

Lee Sung-min

Yeom Hye-ran

Cha Seung-won

Una historia sobre precariedad y supervivencia

La única opción es una adaptación de la novela The Ax, del escritor estadounidense Donald E. Westlake, que ya había sido llevada al cine por Costa-Gavras.

Esta nueva versión propone un relato crudo y mordaz que reflexiona sobre la precariedad laboral, la dignidad humana y los límites éticos de la supervivencia en el mundo moderno.

Ficha técnica

Título original: No Other Choice

Título local: La única opción

La única opción Dirección: Park Chan-wook

Park Chan-wook Reparto: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon

Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon Género: Comedia negra, thriller, drama

Comedia negra, thriller, drama Duración: 2 h 19 min

2 h 19 min Formato: 2D, subtitulada

2D, subtitulada Distribución: BF Distribution

BF Distribution Estreno en Perú: 15 de enero

Sinopsis: Un hombre es despedido de la compañía papelera donde trabajó durante 25 años. Algún tiempo después, aún desempleado, se le ocurre una solución extrema: eliminar realmente a su competencia.