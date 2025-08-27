Los años 80 han vuelto a ponerse de moda y, con ellos, las celebraciones inspiradas en una década de color, música y energía inagotable. Las fiestas ochenteras se han convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan revivir los clásicos de Soda Stereo, Madonna o Queen, junto con la estética del neón, los vinilos y la moda de hombreras y lentejuelas.

Inspirados en la propuesta de 80’s Restobar comparte cuatro consejos clave para armar tu propia fiesta ochentera en casa:

1. La música como motor principal

Ninguna fiesta ochentera está completa sin un repertorio que combine pop, rock, salsa, merengue y baladas. Arma una playlist que reúna tanto clásicos en inglés como en español: Madonna, Queen, Las Chicas del Can, Soda Stereo, Pandora y muchos más.

2. Ambientación retro y vibrante

La decoración debe transportar a los invitados a la época. Luces de neón, posters, discos de vinilo y hasta cassettes como parte de la mesa darán el toque nostálgico ideal.

3. Vestimenta y actitud ochentera

Incentiva a tus invitados a usar camisas estampadas, hombreras, lentejuelas, peinados con volumen y accesorios llamativos. Esto asegura diversión y fotos memorables.

4. Juegos y dinámicas

Concursos de baile y trivias musicales ochenteras mantendrán la energía alta y fomentarán la participación de todos.

Este viernes, la cita será en el local de 80’s Restobar (Av. Petit Thouars 2481, Lince), donde la fiesta contará con DJ en vivo, hora loca temática y un tributo a Arena Hash y Pedro Suárez Vértiz.