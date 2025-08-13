La espera terminó para los seguidores de Miraculous: Las Aventuras de Ladybug & Cat Noir. Este 14 de agosto, los cines del país proyectarán en exclusiva los tres primeros episodios de la sexta temporada, antes de su estreno en plataformas digitales. La proyección forma parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la exitosa serie animada.

La historia regresa con giros más intensos, nuevos héroes, villanos inesperados y desafíos que pondrán al límite a Marinette y Adrien. París enfrenta una nueva amenaza con Lila Rossi, ahora bajo la identidad de Chrysalis, manipulando ciudadanos para sus oscuros fines. Marinette, como Guardiana de los Miraculous, deberá equilibrar su vida de estudiante, heroína y líder, mientras descubre secretos que sacudirán sus relaciones y confianza.

Desde su estreno en 2015, la creación de Thomas Astruc ha conquistado a millones de espectadores en más de 120 países, sumando 30 mil millones de visualizaciones en YouTube y más de 200 millones de descargas de su videojuego. Las temporadas 1 a 5 están disponibles en Disney+, pero esta premiere en salas será una oportunidad única para reencontrarse con Ladybug y Cat Noir en pantalla grande.

La película con los tres episodios se exhibirá también en Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Las entradas ya están en preventa a través de las principales cadenas y plataformas online, con alta expectativa por parte de los fans.