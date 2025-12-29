El 2025 quedará registrado como un año especialmente duro para la cultura, la política y el entretenimiento a nivel global. A lo largo de estos meses se despidieron a grandes figuras que marcaron generaciones enteras en la música, el cine, la literatura, la televisión, la moda y la cultura popular. Desde íconos del rock y el cine clásico hasta líderes políticos y escritores de talla mundial, sus muertes provocaron reacciones masivas y homenajes en todo el mundo.

1.Leo Dan ( 1 de enero)

El cantante y compositor argentino falleció a los 82 años por complicaciones respiratorias derivadas de una neumonía. Fue una de las voces más queridas de la balada romántica en español, autor de clásicos como Cómo te extraño mi amor y Te he prometido. Su música marcó a varias generaciones en América Latina.

2.David Lynch (15 de enero)

El director de cine y artista surrealista murió en Los Ángeles a los 78 años por complicaciones de enfisema pulmonar, agravadas por su delicado estado de salud durante los incendios forestales de California. Fue una de las mentes más influyentes del cine contemporáneo, creador de obras como Twin Peaks, Mulholland Drive y Blue Velvet.

3.Paquita la del Barrio (17 de febrero)

La cantante mexicana falleció a los 77 años por un paro cardiorrespiratorio. Ícono de la música ranchera y popular, fue reconocida por sus canciones de empoderamiento femenino como Rata de dos patas, que la convirtieron en una figura culturalmente influyente en México y América Latina.

4.Gene Hackman (18 de febrero)

El legendario actor estadounidense murió a los 95 años por causas naturales. Ganador de dos premios Óscar, fue una de las figuras más sólidas del cine clásico y moderno, recordado por películas como The French Connection, Unforgiven y Mississippi Burning.

5.Roberta Flack (24 de febrero)

La cantante y pianista estadounidense falleció a los 88 años tras una larga enfermedad. Su voz definió una época con baladas como Killing Me Softly with His Song y The First Time Ever I Saw Your Face, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes del soul y el R&B.

6.Michelle Trachtenberg (26 de febrero)

La actriz estadounidense murió a los 39 años debido a una sobredosis accidental, según confirmaron autoridades. Fue ampliamente conocida por sus papeles en Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl, y había sido una figura destacada de la televisión juvenil de los años 2000.

7.Richard Chamberlain (29 de marzo)

El actor falleció a los 90 años por complicaciones cardíacas. Fue una de las grandes estrellas de la televisión estadounidense, recordado por Dr. Kildare y miniseries como El pájaro canta hasta morir.

8.Mario Vargas Llosa (13 de abril)

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura murió a los 89 años en Lima tras una larga enfermedad. Fue uno de los grandes nombres del Boom Latinoamericano y autor de obras fundamentales como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo.

9.Papa Francisco (21 de abril)

El pontífice falleció a los 88 años por una insuficiencia multiorgánica. Fue el primer papa latinoamericano y dejó una huella profunda por su discurso social, su defensa de los pobres y su intento de modernizar la Iglesia católica.

10.José “Pepe” Mujica (13 de mayo)

El expresidente de Uruguay murió a los 89 años tras luchar contra un cáncer. Fue una de las figuras políticas más respetadas de América Latina, conocido por su estilo de vida austero, su discurso ético y su liderazgo progresista.

11.Brian Wilson (11 de junio)

El fundador de The Beach Boys falleció a los 82 años por complicaciones neurodegenerativas. Fue uno de los mayores genios de la música pop del siglo XX, creador de álbumes como Pet Sounds.

12.Connie Francis (16 de julio)

La cantante estadounidense murió a los 87 años tras una larga enfermedad. Fue una de las voces femeninas más populares de los años 60, famosa por canciones como Where the Boys Are y Everybody’s Somebody’s Fool.

13.Ozzy Osbourne (22 de julio)

El legendario vocalista de Black Sabbath falleció a los 76 años tras complicaciones del Parkinson que padecía desde hacía años. Fue uno de los íconos máximos del heavy metal y una figura central de la cultura rock.

14.Hulk Hogan ( 24 de julio)

El luchador profesional estadounidense murió a los 71 años por un paro cardíaco. Fue una de las mayores estrellas de la WWE y el rostro global de la lucha libre en los años 80 y 90.

15.Giorgio Armani (4 de septiembre)

El diseñador italiano falleció a los 90 años por causas naturales. Revolucionó la moda masculina y femenina y construyó uno de los imperios más influyentes del diseño de lujo a nivel mundial.

16.Robert Redford ( 16 de septiembre)

El actor y director murió a los 88 años. Ícono del cine estadounidense, fue protagonista de clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y fundador del Festival de Sundance.

17.Diane Keaton ( 11 de octubre)

La actriz falleció a los 79 años tras una enfermedad prolongada. Fue una de las grandes figuras del cine estadounidense, recordada por Annie Hall, El padrino y múltiples comedias y dramas.

18.Rafael Ithier (6 de diciembre)

El músico puertorriqueño murió a los 98 años. Fue el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, una de las agrupaciones más importantes en la historia de la salsa.

19.Rob Reiner y Michele Reiner (14 de diciembre)

El director y actor estadounidense y su esposa fallecieron el mismo día en un accidente doméstico. Reiner fue una figura clave del cine y la televisión, creador de películas como When Harry Met Sally y The Princess Bride.

20.Brigitte Bardot (28 de diciembre)

La actriz y modelo francesa murió a los 90 años. Fue uno de los mayores símbolos del cine europeo y un ícono cultural del siglo XX, además de una reconocida activista por los derechos de los animales.