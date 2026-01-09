Lima recibirá a Mario Castañeda y René García, reconocidos actores de doblaje que dan voz a Gokú y Vegeta en Dragon Ball para Latinoamérica, como invitados principales de la feria Manya Coleccionables. El evento se desarrollará del 16 al 18 de enero en su nuevo local del jirón Washington 1321, frente al Centro Cívico, con ingreso libre para el público.

Manya Coleccionables, feria con más de dos años en el mercado, reúne a coleccionistas y seguidores del anime, el cómic y la cultura pop en una propuesta abierta que busca consolidarse como un punto de encuentro para distintas generaciones. En esta edición, la presencia de Castañeda y García marca uno de los principales atractivos del evento.

Ambos actores participarán en sesiones de fotos, firmas y presentaciones en vivo. René García, además de Vegeta, es conocido por interpretar a personajes como Hyoga, Hanamichi Sakuragi y Kisame, lo que amplía el interés del público asistente.

La feria contará con más de 80 tiendas de coleccionables, exhibiciones especiales, concursos de cosplay, actividades temáticas, subastas y presentaciones musicales, además de espacios dedicados a juguetes vintage y franquicias emblemáticas del anime y la cultura pop.