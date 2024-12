John Lennon, cofundador de The Beatles, dejó una huella imborrable en la historia de la música. Con éxitos como “Imagine”, “Woman” y “All You Need Is Love” sus composiciones se convirtieron en himnos, conquistando a millones de personas en todo el mundo. A más de 40 años de su fallecimiento, en diciembre de 1980, su obra sigue siendo un referente universal.

En homenaje a este gran legado, el BRITÁNICO Cultural presenta “Lennon for ever”, un evento gratuito en el que tres bandas, con formatos distintos, interpretarán las mejores canciones de Lennon y The Beatles. En este gran concierto, de tres horas, participarán las talentosas agrupaciones: Across the Strings Quartet, The Bottles y Salt’n Pepper.

El espectáculo está dirigido al público en general y se llevará a cabo en el auditorio de Surco del BRITÁNICO, con entrada libre, ofreciendo una excelente ocasión para disfrutar de una noche de música en compañía de amigos y familiares.

Detalles:

Fecha, horario y lugar: Viernes 6 de diciembre, desde las 6 p.m., en el auditorio del BRITÁNICO de Surco (Av. Caminos Del Inca 3581).

A cargo de:

Across ths Strings Quartet – Cuarteto de cuerdas: Ío Zamalloa, Reineza Santos, Pamela Mañueco y Niemka Valdiviezo.

The Bottles: Ana Sofía López, Esteban López, Miguel Altamirano, Ronaldo Condeso, Rafael Vicuña y Esteban López.

Salt’n Pepper: Kris Principe, Victor Yaya, Juan Carlos Yaya, Miguel Nakagawa y Alec Spihlman.

Dirigido a: público general.

Acceso: ingreso libre. Capacidad limitada.