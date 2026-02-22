Aunque suele asociarse al invierno, la leptospirosis registra un incremento significativo en Perú durante el verano, especialmente entre enero y marzo. Las lluvias de diciembre dejan charcos donde la bacteria puede sobrevivir por semanas, sumado a paseos más frecuentes y mayor presencia de roedores.

La enfermedad es causada por la bacteria Leptospira, que se transmite por contacto con agua contaminada con orina de rata. Se trata de una infección altamente zoonótica, es decir, puede pasar de animales a humanos.

La empresa MSD Animal Health en Perú advierte que la prevención es totalmente posible mediante vacunación y cuidados básicos.

“Un solo charco contaminado puede infectar a tu perro y luego a toda la familia. La prevención es sencilla y salva vidas humanas y caninas”, señala Silvia Panta, Representante Técnica de Animales de Compañía en la compañía.

¿Cómo se contagia?

La bacteria ingresa al organismo a través de mucosas o pequeñas heridas cuando el perro camina por superficies contaminadas o bebe agua infectada.

En perros puede provocar:

Fiebre

Vómitos

Letargo

Orina oscura (color “Coca-Cola”)

Fallo renal

En humanos puede causar desde síntomas gripales hasta complicaciones graves como hepatitis.

Cinco medidas clave para prevenir la leptospirosis

1. Vacunación anual obligatoria

La vacuna es la única protección efectiva y debe reforzarse cada 12 meses. Está incluida en vacunas polivalentes de calidad. La inmunidad tarda entre 2 y 3 semanas en desarrollarse.

Revisa la cartilla de vacunación.

Consulta con tu veterinario.

Programa recordatorios.

2. Evitar agua de charcos o acequias

Aunque el agua parezca limpia, puede estar contaminada.

Lleva siempre botella de agua en los paseos.

Usa bozal tipo cesta si tu perro suele beber de cualquier lugar.

Un solo sorbo puede ser suficiente para infectarse.

3. Secar patas y hocico al regresar a casa

La bacteria puede ingresar por piel húmeda o al lamerse.

Seca patas, panza y hocico con toalla o papel absorbente.

Hazlo siempre, incluso si no ha llovido visiblemente.

Un hábito de 30 segundos reduce significativamente el riesgo.

4. Control de roedores

Menos ratas significa menos contaminación ambiental.

Mantén basura bien cerrada.

Evita comida al aire libre.

Usa trampas seguras para mascotas.

Coordina con vecinos para mayor efectividad.

5. Atención inmediata ante síntomas

Si tu perro presenta fiebre, vómitos, letargo o cambios en la orina, acude de inmediato al veterinario.

El tratamiento con antibióticos en las primeras 48 horas puede salvar su vida y reducir el riesgo de contagio familiar.

Una enfermedad prevenible

La leptospirosis es completamente prevenible con vacunación y medidas simples de higiene y control ambiental. En verano, cuando aumentan los factores de riesgo, reforzar estos cuidados puede marcar la diferencia.