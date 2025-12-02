El lifting sin cirugía se ha convertido en una alternativa real para quienes buscan rejuvenecer el rostro sin pasar por el quirófano. Gracias a nuevas tecnologías no invasivas, hoy es posible definir el óvalo facial, tensar la piel y estimular colágeno sin anestesia general ni tiempos prolongados de recuperación.

Según especialistas, esta evolución tecnológica ha permitido que más personas accedan a procedimientos estéticos sin temor al dolor o a la transformación excesiva de sus rasgos.

Ultraformer MPT: el exponente de la nueva generación

Uno de los sistemas más representativos de esta tendencia es Ultraformer MPT, basado en ultrasonido de alta precisión que actúa en diferentes profundidades del rostro y cuello.

“Los pacientes vuelven a sus actividades el mismo día. Es una alternativa segura para quienes tenían miedo a operarse, pero sí querían mejorar su rostro”, explica la cirujana plástica Joyce Zeballos.

La especialista destaca que un lifting sin cirugía bien indicado mejora sin alterar la expresión, manteniendo la naturalidad, que es la principal demanda actual.

Mitos y verdades del lifting sin cirugía

Para aclarar dudas frecuentes, la Dra. Zeballos explica seis mitos comunes sobre este procedimiento, que anticipa será uno de los más solicitados en 2026.

MITO 1: “El lifting sin cirugía es solo para personas mayores”

FALSO. La flacidez comienza antes de lo que se cree.

“Desde los 30 ya se puede estimular colágeno para mantener el contorno facial definido”, señala la especialista. Cada vez más personas jóvenes lo eligen como medida preventiva.

MITO 2: “Estos procedimientos duelen demasiado”

FALSO. La nueva generación de ultrasonido reduce considerablemente la molestia.

“Hoy la incomodidad es mínima. Antes sí dolía más, pero la tecnología ha cambiado”, afirma Zeballos.

MITO 3: “Los resultados se ven artificiales”

FALSO. El objetivo es naturalidad.

“Un buen lifting sin cirugía no cambia tu rostro, simplemente lo mejora”, comenta. Los ultrasonidos actúan en capas internas recuperando la definición del óvalo facial.

MITO 4: “Los efectos duran muy poco”

FALSO. Los resultados son progresivos y de larga duración.

“El tensado se ve al término de la sesión y mejora día a día. El colágeno sigue reforzándose”, explica.

MITO 5: “Es lo mismo que radiofrecuencia u otros tratamientos de calor”

FALSO. Ultraformer MPT actúa en mayor profundidad y con precisión milimétrica. Su acción se dirige al tejido que sostiene los músculos, lo que define contorno facial y cuello.

MITO 6: “Se necesitan muchos días de recuperación”

FALSO. Es un procedimiento de retorno inmediato.

“Los pacientes retoman su rutina apenas terminan la sesión”, indica la especialista.

Una opción moderna alineada a la demanda de naturalidad

La Dra. Zeballos destaca que su objetivo es informar, no convencer:

“Cuando las personas entienden que existen opciones seguras, sin cirugía y con respaldo científico, pierden el miedo y toman decisiones más conscientes”.

El lifting sin cirugía se consolida como una alternativa moderna, segura y con resultados visibles, en línea con la búsqueda de naturalidad, bienestar y procedimientos sin tiempos prolongados de recuperación.

Datos clave