La cuarta edición de la Fiesta de la Chilenidad llega a la capital peruana este sábado 13 de septiembre para celebrar las Fiestas Patrias de Chile con una jornada llena de cultura, gastronomía y música en vivo. El evento se realizará en la Concha Acústica del Campo de Marte (Jesús María) de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y espera congregar a más de 3,000 asistentes.

Organizada por la productora binacional ZV Eventos, liderada por la chilena Marjorie Zamorano, la celebración cuenta con el respaldo del Embajador y el Cónsul General de Chile en Perú, así como el auspicio de Jetsmart y Socosani. “Celebrar nuestras fiestas patrias fuera de casa tiene un significado muy profundo: nos conecta con nuestras raíces y nos permite compartir nuestra cultura con nuevas generaciones y con nuestros hermanos peruanos”, destacó Zamorano.

La programación incluye bailes típicos, shows en vivo, zona gastronómica con comida y bebidas chilenas, así como espacios familiares y experiencias de marca. En el escenario se presentarán el Grupo Folclórico Los del Sur, la banda tributo a Mon Laferte Flor de Amapola, la cantante Wendy Sulca y, desde Chile, Sepamoya.

Más allá de la celebración, la Fiesta de la Chilenidad busca fortalecer los lazos culturales y de amistad entre Chile y Perú, y servir como vitrina para marcas, emprendedores y proyectos binacionales.

Las entradas están disponibles en Passline y las novedades del evento se pueden seguir en Instagram: @chilenidadlima.