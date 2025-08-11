Desde que Lorena Larriviere asumió la dirección de Model Lab en noviembre de 2021, la reconocida escuela de modelaje ha experimentado un crecimiento del 150% en ingresos anuales y, sobre todo, una transformación en su propuesta: ahora es un espacio de formación integral que combina técnica, estilo y bienestar emocional para mujeres de todas las edades.

Bajo su liderazgo, desde 2022 se han incorporado cursos de psicología, life coaching, autoestima, autoconfianza y estabilidad emocional. “No buscamos solo formar modelos, sino mujeres que se acepten, se valoren y puedan tomar decisiones con confianza en cualquier ámbito”, señala Larriviere, modelo internacional que ha participado en el Fashion Week de Milán y Nueva York.

La metodología de Model Lab incluye pasarela, fotopose, maquillaje, expresión corporal, improvisación, actuación y hábitos saludables, con énfasis en el manejo de la disciplina y la resiliencia emocional ante los retos de la industria. “Nuestro curso más importante es life coaching; hemos tenido un gran impacto positivo en cientos de mujeres y adolescentes en los últimos cuatro años”, afirma.

En 2023, Larriviere fue reconocida como “Líder de Excelencia” a nivel internacional por la Comunidad Empresarial de Tratados Comerciales y posicionada entre las empresas de moda más influyentes, gracias a su trabajo con marcas nacionales y extranjeras. Entre sus próximos proyectos está el lanzamiento de una plataforma de cursos online que permitirá llegar a estudiantes en cualquier ciudad del Perú y del extranjero.

“Model Lab no es solo una escuela de modelos, es una escuela de amor propio. Ese es el verdadero propósito: formar mujeres que se elijan, que brillen desde adentro y que usen el modelaje como un camino para reconocerse, aceptarse y transformarse”, concluye.