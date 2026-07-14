La coproducción peruano-argentina “Los Caminantes de la Calle” presentó su primer tráiler oficial, ofreciendo un vistazo a este thriller policial inspirado en hechos reales que llegará a las salas de cine del país el próximo 27 de agosto.

La película propone una historia marcada por la tensión, las persecuciones y una investigación criminal para desarticular una organización dedicada a la extorsión, los homicidios y la trata de personas, una problemática que mantiene fuerte presencia en distintos países de Latinoamérica y que hoy tiene especial impacto en el Perú.

Una investigación contra una poderosa mafia

Dirigida por Juan Martín Hsu, la cinta sigue a una fiscal que investiga una organización criminal china que opera en Mendoza (Argentina).

Durante las pesquisas, las escuchas telefónicas que podrían resolver el caso aparecen registradas en dialecto fujianés, por lo que la Embajada de China envía a un policía especializado para colaborar en la investigación.

Ambos deberán enfrentar una organización criminal que opera con discreción mientras desarrolla actividades vinculadas a la extorsión y otros delitos.

Coproducción entre Perú y Argentina

Con una duración de 90 minutos, la película fue realizada con el respaldo del Ministerio de Cultura del Perú, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina.

Más del 50 % del rodaje se desarrolló en Lima y Mendoza, consolidando una amplia participación de profesionales peruanos tanto delante como detrás de cámaras.

La producción ejecutiva está a cargo de Mariana Luconi y Norma Velásquez, mientras que la actriz peruana Vanessa Terkes participa como productora asociada.

Elenco internacional

El reparto reúne a actores de Perú, Argentina y la comunidad china, reforzando el carácter binacional de la producción.

El elenco está integrado por:

Victoria Almeida.

Andrés Tan He.

Yuchen Che.

Chien Min Lee.

Yam Pin Kon.

Emilio Chau Chiu.

La historia combina elementos de suspenso policial con temas como la migración, el crimen organizado y la búsqueda de justicia.

Reconocimiento en festivales internacionales

Antes de su estreno comercial, “Los Caminantes de la Calle” participó en diversos festivales internacionales.

En el Festival de Cine de Málaga, dentro de la sección Work in Progress (WIP) 2024, obtuvo cuatro reconocimientos:

Premio Chemistry (postproducción de imagen).

Premio Sideral (distribución internacional).

Premio E-28 (composición musical de Mowat).

Premio LatAm Cinema.

Asimismo, recibió el Premio Pablo Mondragón-Fullmix Studio Post y el Premio Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

La película también integró la selección oficial del:

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF).

BAFICI.

Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Festival de Cine de Lima PUCP.

Estreno en cines

“Los Caminantes de la Calle” llegará a las salas de cine de todo el país el próximo 27 de agosto.