La natación continúa consolidándose como una de las disciplinas deportivas más completas por sus beneficios cardiovasculares, musculares y de resistencia. Sin embargo, especialistas advierten que muchos nadadores todavía priorizan la intensidad del entrenamiento antes que la técnica, situación que puede perjudicar su desempeño dentro del agua.

Entre las principales consecuencias figuran el desgaste físico innecesario, la pérdida de eficiencia y la aparición de lesiones derivadas de movimientos repetitivos o malas posturas.

El entrenador y deportista Matías Peralta, quien integró la selección nacional de Paraguay como coach en los Juegos ODESUR 2022 y el Sudamericano Juvenil 2023, explicó que uno de los errores más frecuentes es intentar avanzar más rápido sin dominar primero los fundamentos técnicos de la natación.

Mala postura y respiración afectan el desempeño

Según Peralta, una incorrecta posición corporal incrementa la resistencia en el agua y obliga al deportista a realizar un mayor esfuerzo físico para desplazarse.

A ello se suma la respiración desordenada, la falta de coordinación y el uso excesivo de fuerza, factores que terminan afectando tanto el rendimiento deportivo como la resistencia durante el entrenamiento o competencia.

“El principal problema es que muchos nadadores buscan velocidad antes de consolidar la técnica adecuada dentro del agua”, señaló el especialista.

Entrenamientos especializados ganan espacio

Frente a esta situación, los entrenamientos especializados y personalizados vienen creciendo entre deportistas amateurs y profesionales en Perú.

Este tipo de preparación incorpora conceptos vinculados a biomecánica, eficiencia del movimiento y corrección técnica para optimizar el rendimiento y reducir el desgaste físico.

Además, permite identificar las fortalezas de cada atleta y determinar en qué estilos de natación pueden desarrollarse con mayor potencial competitivo.

“Los entrenamientos especializados representan un espacio clave para el desarrollo deportivo debido al entorno competitivo que generan, ya que permiten identificar errores técnicos y trabajar en la evolución de cada atleta dentro del agua”, sostuvo Peralta.

Camp intensivo de natación en Lima

Como parte de estas iniciativas, Matías Peralta llegará a Lima para desarrollar un camp intensivo de natación junto a la marca Mad Wave.

Durante las jornadas, los participantes trabajarán aspectos relacionados con respiración, coordinación, posición corporal y eficiencia en el agua.

El programa también incluirá asesoría en nutrición y psicología deportiva orientada al alto rendimiento.