El terror regresa a la gran pantalla con “Los extraños: capítulo 2”, película dirigida por Renny Harlin (Duro de matar) que se estrenará en todos los cines del país el 25 de septiembre bajo la distribución de BF Distribution. La cinta es parte del ambicioso The Strangers Universe, un proyecto que busca expandir una de las sagas más escalofriantes del cine contemporáneo.

Protagonizada por Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton y Richard Brake, esta entrega continúa la pesadilla iniciada en 2024. La trama arranca cuando una pareja, rumbo a su luna de miel, se ve obligada a refugiarse en un Airbnb tras una avería en su auto. Pero lo que parecía una noche tranquila se transforma en un infierno cuando tres enmascarados los convierten en víctimas de una cacería despiadada.

El giro llega cuando descubren que Maya (Petsch) ha sobrevivido, y deciden regresar para terminar lo que comenzaron. Entre persecuciones, violencia inexplicable y un clima de constante amenaza, la joven deberá luchar por su vida atrapada en un ciclo de terror implacable.

Con una duración de 2 horas y 42 minutos, la película se exhibirá en formatos 2D doblado y subtitulado, y promete una experiencia intensa para los fanáticos de sagas como Scream, Anabelle o Chucky.

👉 Mira el tráiler oficial aquí: YouTube

