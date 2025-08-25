Searchlight Pictures anunció el estreno en Latinoamérica de “Los Roses”, la más reciente película del director Jay Roach, conocido por éxitos como Austin Powers, Borat y La familia de mi novio. La cinta llegará a los cines el 28 de agosto y ya cuenta con tráiler oficial y pósters disponibles.

Una historia de amor y resentimiento

La trama sigue a Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch), quienes aparentan ser la pareja perfecta: carreras exitosas, hijos ejemplares y un matrimonio ideal. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde una tormenta de resentimientos. Con la carrera de Theo en declive y las ambiciones de Ivy en ascenso, lo que parece un hogar feliz se convierte en un campo de batalla emocional.

La película es una nueva versión de la novela de Warren Adler, llevada al cine en 1989 como La guerra de los Rose.

Elenco estelar y guion de lujo

Además de Colman y Cumberbatch, la cinta cuenta con las actuaciones de Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Kate McKinnon, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Jamie Demetriou y Zoë Chao. El guion estuvo a cargo de Tony McNamara, nominado al Óscar por La favorita y Pobres criaturas.

Tráiler y material promocional

Los fans ya pueden disfrutar del tráiler oficial en YouTube (ver aquí) y de las primeras imágenes de la película en Getty Images.

“Los Roses” promete ser una mezcla de comedia, drama y sátira social, con actuaciones de primer nivel y un retrato intenso de los conflictos ocultos en las relaciones aparentemente perfectas.