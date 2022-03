“Los Simpson” es una de las series animadas más longevas y a lo largo de sus 33 temporadas han surgido distintas teorías que intentan explicar algunos misterios de la ficción creada por Matt Groening. La mayoría se trata del final de la serie y otras se centran en la posible muerte de Homero.

Por ejemplo, una teoría asegura que Homero está en Coma desde 1993 y todo lo que sucede en los siguientes episodios son solo alucinaciones del padre de Bart y Lisa Simpson. ¿Dónde surgió esta teoría y qué implica?

Esta teoría tiene su origen desde hace más de seis años en Reddit y se basa en los temas que se tratan en los capítulos antes y después de 1993, es decir, lo que sucede con “Los Simpson” poco antes del coma y posteriormente.

Homero Simpson hablando con dios sobre el sentido de la vida (Foto: 20th Television)

HOMERO SIMPSON, ¿REALMENTE ESTÁ EN COMA?

Al final del episodio ‘Homero hereje’ (4x03), capítulo que se emitió el 8 de octubre de 1992, Homero asiste a misa y se sienta en la primera fila, pero en lugar de escuchar el sermón del Reverendo Alegría, se duerme durante la ceremonia y en sus sueños habla con Dios.

El esposo de Marge Simpson aprovecha para preguntar por el sentido de la vida, a lo que dios responde que lo sabrá cuando muera, además, le dice que n tendrá que esperar mucho porque eso sucederá dentro de seis meses.

Seis meses más tarde se emite, en abril de 1993, se emite ‘A esto hemos llegado’ (4x18), décimo octavo episodio de la cuarta temporada de “Los Simpson”, donde una broma de Bart termina con Homero en el hospital peleándose con máquina expendedora y quedando en coma.

Aunque en la serie animada Homero despierta al escuchar las palabras de su hijo, de acuerdo el usuario de Reddit, eso nunca sucedió y todo lo que vive el personaje junto a su familia después de ese evento corresponde a sus alucinaciones.

Eso explicaría por qué desde entonces los episodios de “Los Simpson” son cada vez más extraños y por qué el tiempo no pasa, los personajes no crecen y Maggie aún no habla.