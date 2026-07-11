Durante la madrugada de este 12 de julio se podrá observar el acercamiento entre la Luna y Marte antes del amanecer. La Agencia Espacial del Perú (Conida) informó que el fenómeno podrá apreciarse en dirección a la constelación de Tauro. A su vez, la NASA señaló que durante las madrugadas del 11 y 12 de julio la Luna servirá como referencia para ubicar a Marte y Saturno en el cielo.

Mira hacia el cielo del este antes del amanecer del 11 y 12 de julio para encontrar a la Luna menguante cerca de Marte y Saturno. Urano también estará en esta misma zona del cielo, pero será mucho más tenue.



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¿Cómo y dónde ver el fenómeno?

El mejor momento para observar este acercamiento será entre una y dos horas antes del amanecer, cuando los astros aún permanezcan visibles sobre el horizonte. Para encontrarlos solo será necesario mirar hacia el este, en un lugar donde el cielo esté despejado.

No será necesario utilizar telescopios para apreciar la Luna, Marte y Saturno, ya que los tres podrán verse a simple vista si las condiciones meteorológicas son favorables. Los especialistas recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante algunos minutos para disfrutar mejor del fenómeno.

Durante el evento, Marte destacará por su característico tono rojizo y Saturno será uno de los objetos más brillantes de esa zona del cielo. La Luna menguante facilitará la ubicación de ambos planetas al encontrarse muy cerca de ellos.

Además, Urano también estará presente en esa misma región del firmamento. Sin embargo, su brillo será mucho menor, por lo que será necesario contar con binoculares o un telescopio para distinguirlo.

Planetas serán visibles sin instrumentos

La NASA recuerda que cinco planetas del Sistema Solar pueden observarse sin necesidad de equipos especializados. Se trata de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

La agencia espacial explica que estos cuerpos celestes eran conocidos por las civilizaciones antiguas porque parecían desplazarse entre las estrellas, las cuales permanecían fijas en el cielo. Por esa razón, el término “planeta” proviene de una palabra griega que significa “errante” o “vagabundo”.

Marte, Júpiter y Saturno suelen ser visibles con frecuencia cuando las condiciones de observación son favorables. En cambio, la participación de Venus y Mercurio en configuraciones similares es menos habitual debido a que ambos orbitan más cerca del Sol y solo pueden verse durante periodos específicos.

Venus aparece durante algunos meses cuando alcanza su mayor separación aparente del Sol, mientras que Mercurio, cuya órbita dura apenas 88 días, solo puede observarse durante unas pocas semanas antes del amanecer o después del atardecer. Estas características hacen que las alineaciones con cuatro o cinco planetas sean menos frecuentes y despierten mayor interés entre los observadores.