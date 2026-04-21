El Club Germania anunció la realización del Maifest 2026, uno de sus eventos culturales más esperados, que reunirá gastronomía, música y actividades familiares en un ambiente festivo.

La celebración se llevará a cabo el viernes 1 de mayo desde las 10:00 a. m. en la cancha de fútbol del club, ubicada en la calle Tutumo 151, en el distrito de Santiago de Surco.

El evento busca ofrecer un espacio de encuentro para asociados, familiares e invitados, combinando tradiciones culturales con propuestas de entretenimiento para todas las edades.

Tradición alemana y propuestas gastronómicas

El Maifest destaca por su propuesta inspirada en tradiciones alemanas, que incluye actividades emblemáticas como el Maibaum, conocido como el tradicional palo encebado alemán.

Entre los atractivos principales también se encuentra la exhibición y degustación de la cerveza DÖRCHER BIER, además de una variada oferta gastronómica con platos y bebidas típicas.

El festival contará con música en vivo, presentaciones artísticas, DJ y pista de baile, lo que permitirá que los asistentes disfruten de una jornada continua de entretenimiento.

Actividades para niños y feria de emprendedores

El programa incluirá juegos inflables y actividades recreativas para niños, así como presentaciones culturales que aportarán identidad al evento.

Asimismo, se realizará una feria de emprendedores con más de 25 stands, donde se ofrecerán productos y propuestas locales, incluyendo artículos como joyería, ropa y regalos por la cercanía del Día de la Madre.

Los organizadores indicaron que el festival se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del calendario del club, atrayendo cada año a miles de asistentes.

Programa de actividades del Maifest 2026

El evento contará con una agenda variada a lo largo del día:

11:00 a. m.: Maibaum y cuenta cuentos

Maibaum y cuenta cuentos 12:00 – 1:00 p. m.: Jiu jitsu, karate y baile

Jiu jitsu, karate y baile 1:00 – 2:00 p. m.: Danza de Pozuzo

Danza de Pozuzo 2:00 – 3:00 p. m.: Bingo

Bingo 3:00 p. m.: Presentación de School of Rock

Presentación de School of Rock 4:00 p. m.: Banda de rock “Screaming Chicks”

Banda de rock “Screaming Chicks” 6:00 p. m.: DJ y cierre musical

El Maifest 2026 busca consolidarse como una alternativa cultural y recreativa para familias y público en general que deseen disfrutar de actividades al aire libre.