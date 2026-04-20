La exposición frecuente al sol puede estimular la producción de melanina, un proceso natural que, en exceso, puede generar manchas visibles y tono disparejo en la piel. Este fenómeno es más común durante temporadas de altas temperaturas, cuando las personas pasan más tiempo al aire libre.

Un estudio publicado en el Journal of Investigative Dermatology señala que la exposición repetida a la radiación ultravioleta (UV) puede favorecer una pigmentación menos uniforme, especialmente en zonas expuestas de forma constante.

Más allá del aspecto estético, un tono irregular puede indicar que la piel necesita cuidados más consistentes. Por ello, especialistas recomiendan adoptar rutinas faciales que ayuden a mantener la piel equilibrada y luminosa.

Factores que favorecen la aparición de manchas

Diversos factores pueden influir en la aparición de manchas en el rostro y otras áreas expuestas:

Exposición prolongada al sol

Predisposición genética

Envejecimiento natural

Cambios hormonales

Procesos inflamatorios como el acné

Cicatrización de heridas

Durante temporadas de calor, la incorporación de bioactivos de origen natural —como la aroeira y la papaína— puede contribuir al cuidado de la piel y a la renovación celular.

En ese contexto, Evelyn Alegría, gerente de Marketing de Natura, señaló que actualmente las personas buscan soluciones que se integren fácilmente a su rutina diaria.

“Hoy las personas buscan soluciones que realmente se integren a su rutina diaria y acompañen el cuidado de la piel de forma constante. La rutina multiaclaradora de Chronos Derma ha sido desarrollada para actuar en distintos tipos de manchas y ayudar a unificar el tono de la piel de manera progresiva”, indicó.

Rutina facial de tres pasos para reducir manchas

Especialistas recomiendan una rutina sencilla que combine limpieza, tratamiento y protección solar para ayudar a mantener el tono uniforme.

Paso 1 – Limpieza suave: Toda rutina comienza con una limpieza adecuada. El Polvo Facial Enzimático Limpieza Unificadora ayuda a limpiar la piel y emparejar su textura. Se recomienda aplicarlo con las manos húmedas, formar espuma y dejar actuar por un minuto antes de enjuagar. Paso 2 – Tratamiento unificador: El segundo paso consiste en aplicar un tratamiento específico. El Sérum Intensivo Multiaclarador contribuye a mejorar la uniformidad del tono con el uso continuo. Se sugiere aplicar de dos a tres presiones sobre el rostro y cuello limpios y secos. Paso 3 – Protección diaria: El último paso es la protección solar. El Multiprotector Aclarador FPS 50+/70 ayuda a proteger la piel de la radiación UV y prevenir nuevas manchas. Debe aplicarse cada mañana, incluso si no hay exposición directa al sol.

La constancia, clave para una piel uniforme

Especialistas destacan que mantener una rutina sencilla y constante puede ayudar a prevenir manchas y mejorar la apariencia general de la piel, especialmente durante los meses de mayor exposición solar.

“Cuidar la piel en verano no tiene que ser complicado. Cuando la rutina es fácil de integrar al día a día, se vuelve más sencillo mantener una piel con mejor apariencia”, añadió Alegría.

La rutina mencionada forma parte de la línea Chronos Derma, disponible en tiendas físicas, a través de consultoras de belleza y en plataformas digitales oficiales de la marca.